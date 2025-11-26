El colegio Loyola de Oviedo estrena el campo de fútbol de césped artificial, «una reivindicación histórica» Dice adiós al campo de arena con un partido entre veteranos del Oviedo y entrenadores del centro y la visita de Cervero y Tomé

Raquel Fidalgo Oviedo Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:21

El Colegio Loyola ha vivido una jornada histórica con la inauguración del campo de fútbol de césped artificial, una obra esperada que deja atrás los tiempos de arena y barro para dar paso a una instalación de primer nivel. Un partido entre veteranos del Real Oviedo y entrenadores del colegio de Oviedo estrenó el campo en una tarde que contó con dos invitados de la élite del fútbol nacional y el orgullo local: Montse Tomé, exentrenadora de la Selección Femenina de Fútbol, y Diego Cervero, leyenda del Real Oviedo.

Ver el campo terminado supone cumplir un viejo anhelo. «Esto es una reivindicación histórica y nos hace mucha ilusión», aseguró el director Jesús Heriberto Fernández, 'Caco', durante el acto. La transformación del terreno de juego responde a la necesidad imperiosa de modernizar las instalaciones y adaptarlas a los nuevos tiempos. Aunque desde el centro reconocen que se ha realizado un «importante esfuerzo económico», subrayan que el retorno social y educativo es incalculable.

El campo no será exclusivo para la competición federada. Su uso será transversal, beneficiando tanto a las clases de Educación Física como a los más de 200 niños que forman parte de la sección de fútbol del colegio, quienes ahora podrán entrenar y competir en condiciones óptimas.

Montse Tomé, destacó el potencial del centro y lanzó un mensaje a los jóvenes. «Les digo que elijan el deporte que quieran y que les guste, sin desprestigiar al resto, porque todos llevan esfuerzo».

Por su parte, Diego Cervero recordó sus inicios en ese mismo escenario. «Aquí jugaba con el Real Oviedo infantil en arena hace 30 años, me acuerdo perfectamente», rememoró. El cambio es abismal: «Ahora tienen unas condiciones increíbles. Juntar educación y deporte es lo mejor», completó.