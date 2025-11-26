El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Veteranos del Real Oviedo y entrenadores del Loyola, antes de jugar el partido de fútbol. Alex piña

El colegio Loyola de Oviedo estrena el campo de fútbol de césped artificial, «una reivindicación histórica»

Dice adiós al campo de arena con un partido entre veteranos del Oviedo y entrenadores del centro y la visita de Cervero y Tomé

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 20:21

Comenta

El Colegio Loyola ha vivido una jornada histórica con la inauguración del campo de fútbol de césped artificial, una obra esperada que deja atrás los tiempos de arena y barro para dar paso a una instalación de primer nivel. Un partido entre veteranos del Real Oviedo y entrenadores del colegio de Oviedo estrenó el campo en una tarde que contó con dos invitados de la élite del fútbol nacional y el orgullo local: Montse Tomé, exentrenadora de la Selección Femenina de Fútbol, y Diego Cervero, leyenda del Real Oviedo.

Ver el campo terminado supone cumplir un viejo anhelo. «Esto es una reivindicación histórica y nos hace mucha ilusión», aseguró el director Jesús Heriberto Fernández, 'Caco', durante el acto. La transformación del terreno de juego responde a la necesidad imperiosa de modernizar las instalaciones y adaptarlas a los nuevos tiempos. Aunque desde el centro reconocen que se ha realizado un «importante esfuerzo económico», subrayan que el retorno social y educativo es incalculable.

El campo no será exclusivo para la competición federada. Su uso será transversal, beneficiando tanto a las clases de Educación Física como a los más de 200 niños que forman parte de la sección de fútbol del colegio, quienes ahora podrán entrenar y competir en condiciones óptimas.

Montse Tomé, destacó el potencial del centro y lanzó un mensaje a los jóvenes. «Les digo que elijan el deporte que quieran y que les guste, sin desprestigiar al resto, porque todos llevan esfuerzo».

Por su parte, Diego Cervero recordó sus inicios en ese mismo escenario. «Aquí jugaba con el Real Oviedo infantil en arena hace 30 años, me acuerdo perfectamente», rememoró. El cambio es abismal: «Ahora tienen unas condiciones increíbles. Juntar educación y deporte es lo mejor», completó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece de forma repentina un niño de 12 años durante un entrenamiento en Avilés
  2. 2 El fuego arrasa una tienda de patinetes eléctricos de Gijón: «Escuchamos una explosión tremenda, creíamos que era una bomba»
  3. 3 Condenado a dos años de cárcel por besar y hacer un chupetón a una menor en Gijón
  4. 4

    Diego Fernández, de Regueiro, abrirá un restaurante en Gijón
  5. 5

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  6. 6 ¿Qué se come en el restaurante Regueiro, nueva estrella Michelin de Asturias?
  7. 7

    Localizan en Gijón un coche en el que se desplazaban los asaltantes de chalés
  8. 8

    La alcaldesa de Avilés cesa al director de Recursos Humanos por problemas en el departamento
  9. 9

    El absentismo se dispara un 49%: 32.000 asturianos no trabajaron ningún día del año
  10. 10 Estos son los domingos y festivos que abrirán los comercios de Asturias para las compras navideñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El colegio Loyola de Oviedo estrena el campo de fútbol de césped artificial, «una reivindicación histórica»

El colegio Loyola de Oviedo estrena el campo de fútbol de césped artificial, «una reivindicación histórica»