Un comité de expertos guiará la contratación del plan director del Hospital Monte Naranco

A. Arce / P. Alvear Oviedo Viernes, 24 de octubre 2025, 22:35 Comenta Compartir

El próximo martes finaliza el plazo –extendido– de presentación de ofertas a la licitación del contrato para la redacción del plan director y el proyecto básico para modernizar el Hospital Monte Naranco de Oviedo. Mientras tanto, la Consejería de Salud del Gobierno del Principado ha aprobado la designación de un comité de expertos para que sean estos quienes se encarguen de estudiar y evaluar las propuestas de las empresas de forma previa a la adjudicación. Son tres: los jefes de servicio de Obras y Sistemas de Información, Jesús Menéndez y Carlos Valencia, respectivamente, y el jefe de servicio de Ingeniería y Mantenimiento del Área Sanitaria II, Josu Jiménez.

La consejería ampara esta decisión en la existencia dentro del procedimiento criterios de adjudicación cuya cuantificación depende en buena medida de un juicio de valor que deberá, necesariamente, hacerse por parte de un comité de expertos. Estos deberán presentar en las próximas semanas un informe con la valoración de dichos criterios para su análisis, discusión y valoración de forma previa a la apertura de las ofertas económicas.

El plan director del Hospital Monte Naranco, un edificio que urge desde hace años una necesaria actualización, cuenta con un presupuesto de algo más de medio millón de euros (520.465, en concreto). Una vez formalizado el contrato, la adjudicataria tendrá un plazo de ocho meses y medio para su redacción.

El calendario está bien definido y hacia la mitad del plazo total, en el cuarto mes de trabajo, la empresa deberá entrar el proyecto básico de reforma del complejo hospitalario de Oviedo.

Temas

salud

Naranco

Oviedo