El Hospital Monte Naranco comenzó a funcionar en 1947 como un centro especializado en tuberculosis y enfermedades relacionadas con el tórax. Mario Rojas

El Hospital Monte Naranco requiere «una actuación integral» para reforzar su apoyo al HUCA

El proyecto de ejecución diseñará un centro capaz de ofrecer una atención más ágil al paciente, con más consultas, hospital de día y habitaciones con un máximo de dos camas

Paz De Alvear

Paz De Alvear

Oviedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 07:41

El Hospital Monte Naranco de Oviedo fue inaugurado en 1947 como centro especializado en tuberculosis y enfermedades relacionadas con el tórax. Desde entonces, ha ... derivado su actividad, principalmente, hacia la atención geriátrica, los cuidados paliativos, cirugía mayor ambulatoria y programas como los cribados de cáncer de mama y colon, la consulta ginecológica preventiva y la atención a infecciones de transmisión sexual, entre otros servicios. Casi ocho décadas después, «requiere de una actuación integral que lo sitúe al menos al mismo nivel que el resto de hospitales de las otras áreas sanitarias».

