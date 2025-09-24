El Hospital Monte Naranco requiere «una actuación integral» para reforzar su apoyo al HUCA

El Hospital Monte Naranco de Oviedo fue inaugurado en 1947 como centro especializado en tuberculosis y enfermedades relacionadas con el tórax. Desde entonces, ha ... derivado su actividad, principalmente, hacia la atención geriátrica, los cuidados paliativos, cirugía mayor ambulatoria y programas como los cribados de cáncer de mama y colon, la consulta ginecológica preventiva y la atención a infecciones de transmisión sexual, entre otros servicios. Casi ocho décadas después, «requiere de una actuación integral que lo sitúe al menos al mismo nivel que el resto de hospitales de las otras áreas sanitarias».

Así lo recoge la memoria que justifica la licitación –recientemente publicada– del contrato de redacción del plan director y proyecto básico y de ejecución, además del estudio del seguridad y salud y la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la Fase I para la reforma, adecuación y ampliación del Hospital Monte Naranco.

Hasta el 23 de octubre, los interesados pueden presentar sus ofertas a un concurso presupuestado en 520.465 euros, IVA incluido. Un gasto recientemente autorizado con cargo a los Presupuestos del Principado y que, en anualidades, se reparte entre 2025 y 2028. El objetivo es convertir el Monte Naranco en «un hospital del siglo XXI». Un hospital moderno y de referencia.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, visitó a mediados del pasado mes de agosto el complejo y dejó claro que su futuro pasa por lograr un refuerzo de la atención geriátrica, la cirugía mayor ambulatoria y las consultas externas para ofrecer una atención más ágil y resolutiva que en la actualidad.

Algo fundamental para este complejo sanitario será «seguir ampliando la cartera de servicios como apoyo al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)», tal y como destaca la memoria justificativa del concurso. En este sentido, el pliego de prescripciones técnicas incide en que durante la Fase I se debe ordenar la actividad asistencial actual y «avanzar en la integración» con el HUCA y la Atención Primaria basándose en una premisa: «Menos actividad hospitalaria y más comunitaria».

El mismo documento desgrana las líneas maestras que debe recoger el plan funcional y el proyecto del futuro hospital. Como base, el modelo de organización debe sustentarse en el desarrollo de unidades sin ingreso, la cirugía mayor ambulatoria, la potenciación de las consultas externas y ser una oportunidad para implantar y potenciar las consultas de enfermería o la telemedicina.

Más líneas maestras a seguir: la hospitalización convencional estará orientada a personas mayores y, en relación a ellas, «deberá incrementarse el número de habitaciones con una o dos camas como máximo, acabando así con las habitaciones de tres y cuatro camas que existen en la actualidad». Un objetivo a considerar «es que la mitad de las habitaciones sean individuales».

Las camas, añade, podrán distribuirse de la siguiente forma: el área médica –140 camas–; el área mixta médico-quirúrgica –24–, la hospitalización especial –7– y «la reforma debe contemplar la posibilidad de habitaciones de aislamiento en previsión de futuras pandemias».

En líneas generales, el programa de necesidades insiste en que el futuro Monte Naranco, «como centro integrado en la estructura del área Sanitaria IV», debe disponer «de un área quirúrgica que complemente y dé apoyo a la existente en el HUCA». Mantendrá la entrada de pacientes agudos a través de las Urgencias del HUCA y la Unidad de Cuidados Paliativos.

El área quirúrgica estará, principalmente, dirigida a procesos de cirugía mayor ambulatoria y a aquellos ligados a geriatría. Por lo que se debe pensar en «un bloque quirúrgico, un hospital de día quirúrgico y camas en unidades de hospitalización».

Consultas

La actividad ambulatoria será la base del nuevo Monte Naranco, por lo que se exigirá una dotación adecuada de espacios que permitan una asistencia individualizada y de calidad. «Las consultas deben evolucionar hacia el concepto de alta resolución, por lo que se propone la creación de consultas organizadas de forma que la respuesta diagnóstica y el tratamiento del paciente sean inmediatos». En la actualidad, hay 24 locales de consultas, que serán necesarios reubicar para la potenciación del nuevo servicio.