Ya es oficial: El Desarme, fiesta de Interés Turístico Nacional

Ya es oficial: el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles la declaración del Desarme como Fiesta de Interés Turístico Nacional, después de que la Secretaría de Estado de Turismo le concediera esta distinción en una resolución el pasado 18 de septiembre.

El Desarme de Oviedo tiene sus orígenes en el siglo XIX, como conmemoración de la defensa de la ciudad por parte de la milicia local frente al asedio de los carlistas en 1836, y cada año cobra más fuerza.

El menú se fundamenta en unos platos que han ido evolucionando a lo largo del tiempo hasta llegar a las actuales elaboraciones, que presiden cada año las mesas de los restaurantes de Oviedo el 19 de octubre: garbanzos con bacalao y espinacas, callos al estilo de Oviedo y arroz con leche.

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, felicitó por este reconocimiento a la ciudad de Oviedo y, de manera especial, a la Cofradía Gastronómica del Desarme, encargada de «organizar, promocionar y publicitar, más allá de la ciudad, tanto la comida como toda la programación complementaria, lo que supone un extraordinario atractivo turístico». Una entidad que ahora se fija ahora como objetivo conseguir ser fiesta de interés turístico internacional en el año 2031.

El empuje de los Premios Princesa

Pero no todo es comer, porque, en torno a estas jornadas gastronómicas, se ce celebran distintos actos culturales, desfiles, pasacalles y recreaciones históricas del evento en las que participan cofradías gastronómicas de todo el país y diversos países europeos.

Además, la gran cita gastronómica de la capital asturiana se ha visto reforzada por el reconocimiento de Oviedo como destino gastronómico en 2024.

Asimismo, la época del año en la que se celebra posibilita sinergias con otras actividades como los Premios Princesa de Asturias, que se convocan y entregan anualmente sobre esas fechas.

Con la declaración del Desarme, ya son 163 las fiestas populares de España declaradas como Fiestas de Interés Turístico Nacional. En el Principado﻿, se trata de la décima fiesta con esta distinción.

