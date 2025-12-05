«Esta Constitución está más viva que nunca»

Los actos conmemorativos del aniversario de la Constitución continuaron este jueves en Oviedo. Si el miércoles fue el turno de la jura o ... promesa de la Carta Magna, este jueves el protagonismo recayó sobre la bandera de España en el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. El patio de la sede colegial acogió el tradicional izado de bandera, presidido por Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado. Bajo la atenta mirada del decano de los letrados ovetenses, Antonio González-Busto, y de una nutrida representación de autoridades civiles y militares, Cofiño procedió a izar la enseña nacional acompañado por las notas del himno de España interpretado por la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

Tras el izado se dio paso a la lectura de algunos artículos del texto, comenzando por el propio Juan Cofiño, que leyó el artículo 138, sobre el equilibrio económico justo entre las distintas partes del territorio. A él le siguieron figuras como el diputado José Agustín Cuervas-Mons y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Jesús Chamorro, quien leyó el artículo 117, sobre el poder judicial. El ámbito judicial también estuvo representado con las intervenciones de Gabriel Bernal del Castillo, Fiscal Superior del Principado; la viceconsejera de Justicia, Encarnación Vicente, y el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Lorenzo.

Asimismo, tanto el Ejército como las distintas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron un papel destacado en la lectura. El delegado de Defensa, Jesús Moreno del Valle; el jefe superior de la Policía Nacional en Asturias, Jorge Ignacio Moreno, y el teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil, Rubén Flores, hicieron lo propio.

Un acto que la viceconsejera de Justicia aprovechó para reivindicar la Carta Magna española. En sus palabras, «en estos tiempos es un texto que permite unir en las diferencias y una Constitución que está más viva que nunca», sentenció.

La representación municipal contó, además, con la concejala delegada de Políticas Sociales, María Velasco, así como de las ediles de la oposición Natalia Sánchez Santa Bárbara (PSOE) y Cristina Pontón (IU), y también participaron Vanesa Fernández, directora de Igualdad y el decano de la Facultad de Derecho, Javier Fernández.

Personalidades de todo tipo como Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Princesa de Asturias, que leyó el artículo 56, sobre el Rey y sus funciones. También hubo representación del ámbito sanitario a través de la Secretaría de Enfermería y del cultural, con la lectura del artículo 44 a cargo del conservador del Museo de Bellas Artes, quien este jueves declaraba ya había cesado en su cargo como director en funciones.