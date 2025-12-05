El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Autoridades de todos los ámbitos, durante el izado de la bandera de España. Juan Carlos Román
Día de la Constitución en Oviedo

«Esta Constitución está más viva que nunca»

El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo iza la bandera de España para celebrar el aniversario de la Carta Magna

R. Fidalgo

Oviedo

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:39

Comenta

Los actos conmemorativos del aniversario de la Constitución continuaron este jueves en Oviedo. Si el miércoles fue el turno de la jura o ... promesa de la Carta Magna, este jueves el protagonismo recayó sobre la bandera de España en el Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. El patio de la sede colegial acogió el tradicional izado de bandera, presidido por Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado. Bajo la atenta mirada del decano de los letrados ovetenses, Antonio González-Busto, y de una nutrida representación de autoridades civiles y militares, Cofiño procedió a izar la enseña nacional acompañado por las notas del himno de España interpretado por la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

