Una exposición con mucho arte en un edificio emblemático

La Semana Profesional del Arte, la cita de las artes plásticas en Oviedo, arrancó el pasado jueves en tres localizaciones: Trascorrales, el Palacio de Exposiciones y Congresos (PEC) y el Museo de Bellas Artes de Asturias.

La muestra celebró este viernes su sesión oficial de inauguración en Trascorrales, a la que siguió un paseo por las seis obras expuestas en el Calatrava a cargo a cargo de Cristina Ramos, historiadora de Arte, comisaria y crítica. La visita contó con la participación de un público entusiasta que realizó un paseo por las obras que presentaron artistas como los alumnos del ciclo de Escultura aplicada al espectáculo de la Escuela de Arte de Oviedo, que animaron la presentación explicando su obra 'Ruidos y silencio', en la que se acercaron artísticamente a «un espacio difícil por su amplitud y emblemático como es el Palacio de Congresos. «Una obra que refleja la complejidad y abre un debate sobre la luz y los materiales, explicó Cristina Ramos. En este caso, el bambú.

El paseo artístico siguió por obras como 'Los límites visibles', de Pablo Armesto, que «es una pieza hecha para este proyecto dentro de una estructura arquitectónica que nos devuelve a la idea del ojo que todo lo ve», aseguró Ramos.

Además, los visitantes pudieron observar la creación de Iván Baizán, 'Espacio y luz como materia', compuesto por tres planchas de material plástico «en el que se juega con las formas y la pureza de los colores y en el que necesitamos de nuestro propio movimiento para ir viendo las diferentes capas y volúmenes», aseguró la crítica de arte.

La visita siguió con un 'Paisaje Asturiano', de Verónica Ledo, que «tiene una obsesión sana por el paisaje asturiano», 'Espacio interior' de María Ortega Estepa, de la mano de la galería de Lucia Dueñas, y de 'Solsticio. Ecos de luz' del artista autodidacta Arturo Verano. La Semana Profesional del Arte se prolongará hasta mañana domingo, 2 de noviembre, y contará con artistas locales y nacionales que ofrecerán talleres. El artista invitado en esta edición es Javier Riera.

