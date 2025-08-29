El riesgo de incendio deja «en el aire» los fuegos artificiales del Centro Asturiano

Rafael Francés Oviedo Viernes, 29 de agosto 2025, 00:57 Comenta Compartir

La tradicional explosión de fuegos artificiales del 8 de septiembre en el Centro Asturiano, uno de los momentos álgidos de las fiestas del club ovetense, corre el riesgo serio de no celebrarse a causa de la sequía que lleva consigo un riesgo grande de incendio en un entorno protegido como es el monte Naranco, Así lo explicó el presidente del Centro Asturiano, Gerardo Martínez Quesada, quien asumió que son razones de seguridad y serán los técnicos los que decidan si se celebran los fuegos o no. «Quizá no sepamos si tenemos permiso hasta el día antes porque si no llueve la sequía es grande. De todas formas haremos lo que digan las autoridades, por supuesto», garantizó.

El Centro Asturiano ha cortado la hierba en los prados y zonas adyacentes al club de campo, que «son todos terrenos del club» para evitar riesgos, además de que está prevista la presencia de los bomberos y «tenemos nuestro propio equipo de seguridad, nuestras mangueras preparadas en lo que es el entorno». No obstante, dependerá de cómo se comporte la meteorología hasta el lunes 8 de septiembre.

Con todo, el presidente del Centro Asturiano se muestra razonablemente optimista porque «ya ha llovido algo, esperamos que llueva algo más» y con buena cara a la espera de los acontecimientos: «Los fuegos están en el aire, nunca mejor dicho».

Sin improvisación

«En el club, como siempre hacemos porque nunca queremos dejar nada a la improvisación, tenemos aquí los técnicos que nos van a decir si se pueden tirar o no se pueden tirar», afirmó Martínez.

La situación que vive el Centro Asturiano con los fuegos artificiales es la misma que han sufrido ya muchas fiestas patronales de casi toda España pues la sequía y el alto riesgo de incendios (han ardido en el país más de 400.000 hectáreas de terreno durante el verano, algunas de ellas en el suroccidente asturiano). «Hay muchos casos que se han suspendido en toda España por culpa de la sequía. Aquí en Asturias menos, pero en España muchos», explicó . Y añadió: «Probablemente si el Centro Asturiano estuviese ubicado en el Parque de Invierno el riesgo sería mucho menor o no habría este temor, pero estamos en el monte Naranco, un espacio protegido y como tal tenemos que tratarlo y cuidarlo».

