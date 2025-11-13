La Fundación Vinjoy recibe 13.000 euros de Masymas para becas de transporte y comedor La cadena de supermercados ha recogido 228.733 kilogramos de ropa usada en sus contenedores desde 2021

Susana Neira Oviedo Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:52

La Fundación Vinjoy ha recibido una donación de 13.304 euros por parte de Supermercados Masymas como resultado de la recogida de 228.733 kilogramos de ropa usada depositada por los clientes desde 2021 en los contenedores instalados en sus supermercados en colaboración con Humana Fundación Pueblo para Pueblo. «La Fundación Vinjoy lleva más de un siglo ayudando a personas que lo necesitan. Desde Hijos de Luis Rodríguez queremos contribuir a que puedan seguir haciéndolo. Compartimos valores como la solidaridad, la cercanía y el compromiso con nuestra tierra, y por eso es un honor hacerles entrega de esta donación», declaró la consejera delegada de Masymas, Eva Rodríguez, que participó en el acto acompañada del director gerente de Vinjoy, Adolfo Rivas, y la directora de reutilización textil de Humana Fundación Pueblo para Pueblo, Silvia Pombo.

La coordinadora de acción transveral de la Fundación Vinjoy, Isis González, que también participó en la entrega, agradeció la colaboración y destacó que los fondos se destinarán a becas de transporte y comedor para los beneficiarios de sus programas sociales. Todo gracias a la «reutilización textil, que es una herramienta poderosa para generar impacto ambiental y social positivo, y la colaboración con Masymas es un ejemplo de cómo las empresas locales pueden contribuir activamente a esa cambio».

La cadena de supermercados cuenta con veintidós contenedores de recogida selectiva de ropa usada desde 2021. Por cada kilo recogido, Humana ha destinado 0,05 euros a una causa social elegida por Masymas, en este caso Vinjoy. Además, gracias a esas 228 toneladas se han dejado de emitir 1.395 toneladas de Co2, según explicaron en una nota de prensa posterior.

