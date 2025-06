Gala solidaria en Oviedo: «Juntos siempre» contra el cáncer de mama

Raquel Fidalgo Oviedo Lunes, 9 de junio 2025, 20:21 Comenta Compartir

Un estallido de color y emoción inundó el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo cuando la primera mujer en desfilar apareció envuelta en un vestido que desplegaba grandes alas de mariposa. Una imagen poderosa: la crisálida que renace, símbolo de transformación, resiliencia y nueva vida tras el cáncer de mama. Así comenzaba la décima edición del desfile solidario de cáncer de mama que busca visibilizar lo invisible, dar voz a lo silenciado y cuerpo a lo que muchas veces se oculta de la mano de personas que han padecido o padecen la enfermedad.

Este año, por primera vez, participaron dos hombres: Hugo y Mikel. Ambos han sufrido cáncer de mama, porque también afecta a los varones. «Venimos a visibilizar y a concienciar», anticipó Mikel Reyes Gamboa poco antes de subirse a la pasarela. «Desgraciadamente no se conoce mucho, pero existen casos. Al principio te notas un bulto y no le das importancia, pero al final era cáncer. Cuando fui a hacerme las pruebas, todavía me miraban raro: '¿Qué hace este hombre aquí?'». Mikel no solo desfiló, también compartió un mensaje contundente en su espalda: 'Juntos siempre gracias'; mientras mostraba su pecho al descubierto con un lazo rosa pintado.

El público también rompió en aplausos cuando una madre cruzó la pasarela con su bebé, Alejandra, en brazos. La emoción desbordaba un Auditorio en la que los modelos por un día desfilaron con pareos, con bañadores, con lazos rosas pintados en el pecho o tocados en la cabeza desfilaron dando protagonismo a un cuerpo que ha sido escenario de lucha y ahora es bandera de libertad.

«Un bañador puede ser más que una prenda», resaltó Marta Pérez, de la tienda Lencerías Berta, organizadora del evento. «Es una forma de reconciliarnos con nuestro cuerpo, una declaración de libertad tras el cáncer. Queremos demostrar que se puede seguir adelante. Ofrecemos lo mismo para quien ha pasado la enfermedad que para quien no, porque no se trata de ocultar, sino de visibilizar». La canción que sirvió de himno del desfile, 'Mariposa superviviente' compuesta especialmente para la ocasión por Aida Piniella, envolvió el evento de una energía casi mágica.