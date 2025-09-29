«El general Elorza fue un visionario de la industria y la innovación tecnológica»

«El general Elorza fue un visionario de la siderurgia, la industria y la innovación tecnológica». Con estas palabras que prácticamente calcaron en sus ... discursos Sergio Menéndez, director gerente de la actual fábrica de Trubia, y José Ramón Prado, concejal de Seguridad Ciudadana, se explicó este lunes en Trubia ante el monumento al general cómo era la personalidad del que fuera uno de los grandes nombres del desarrollo industrial asturiano y que también desde este 29 de septiembre es presidente de honor a título póstumo de la asociación histórico cultural 'El Volcán 1797'. Un colectivo que desde hace años vela por la historia de la fábrica de armas de Trubia con una intensa y creativa actividad. El acto del nombramiento consistió en la entrega de un diploma acreditativo a la familia del general Antonio Elorza y la colocación de una corona de laurel, adornada con una bandera de España, en el monumento al militar que está en la propia fábrica.

Al acto acudieron los ya citados, además de Roberto Suárez, presidente de la asociación organizadora, José Antonio Díaz Monjil, presidente de la Asociación de Aprendices de la fábrica de trubia; Domingo de Orueta, familiar del general Elorza; Sara Pardo, secretaria de la asociación 'El Volcán 1797', y el comandante Jesús Pina, de Delegación de Defensa.

Se puede considerar al general Antonio Elorza y Aguirre (Oñate, 1798-Madrid, 1873) como el gran impulsor de la industria del armamento en Asturias. De hecho, fue director de la fábrica de armas de Trubia desde 1845 hasta 1867 y también impulsor y director de la fábrica de armas de La Vega, una factoría que con su mediación englobó en Oviedo la construcción de fusilería que en aquella época, y ante el riesgo de invasión francesa, se decidió sacar del País Vasco para alejarla más de la frontera. Como dato luctuoso cabe destacar, según Roberto Suárez, que «se fue de Asturias, pero dejó tres hijos enterrados en el cementerio de la fábrica de Trubia. En poco más de un mes murieron los tres».

Monjil afirmó que Trubia le debe mucho al general Elorza y en concreto «muchas familias de la zona porque él montó la escuela de aprendices por la que han pasado más 128 promociones».

El comandante Pina desarrolló la vida profesional de Elorza. «Una vida marcada por la lealtad, la firmeza de carácter y el espíritu de servicio. Hoy celebramos el ejemplo de sus virtudes militares como su disciplina rigurosa en la que conjugó la obediencia con la iniciativa, la tradición con la visión de futuro».

Y añadió: «El general Elorza es un ejemplo de honor, trabajo incansable y compromiso con su tierra en aquel momento, que era Asturias». Desde este lunes, un recuerdo más en Asturias con el nombre del general.