Los asistentes al acto en la fábrica de Trubia con el monumento al general Elorza a sus espaldas. Mario Rojas

«El general Elorza fue un visionario de la industria y la innovación tecnológica»

La asociación cultural 'El Volcán 1797' nombra presidente de honor al brigadier, que puso en el mapa las fábricas de Trubia y La Vega

Rafael Francés

Oviedo

Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:14

«El general Elorza fue un visionario de la siderurgia, la industria y la innovación tecnológica». Con estas palabras que prácticamente calcaron en sus ... discursos Sergio Menéndez, director gerente de la actual fábrica de Trubia, y José Ramón Prado, concejal de Seguridad Ciudadana, se explicó este lunes en Trubia ante el monumento al general cómo era la personalidad del que fuera uno de los grandes nombres del desarrollo industrial asturiano y que también desde este 29 de septiembre es presidente de honor a título póstumo de la asociación histórico cultural 'El Volcán 1797'. Un colectivo que desde hace años vela por la historia de la fábrica de armas de Trubia con una intensa y creativa actividad. El acto del nombramiento consistió en la entrega de un diploma acreditativo a la familia del general Antonio Elorza y la colocación de una corona de laurel, adornada con una bandera de España, en el monumento al militar que está en la propia fábrica.

