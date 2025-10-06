El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El gasómetro se eleva sobre los tejados del casco histórico de Oviedo en una vista aérea en la que se pueden ver los terrenos de la Fábrica de Gas. Mario Rojas

Ginkgo garantiza su continuidad en la Fábrica de Gas «porque existe un compromiso con Oviedo»

La firma aguarda el resultado del expediente de ruina de la marquesina por su avanzado deterioro y apura la descontaminación

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Lunes, 6 de octubre 2025, 06:49

Comenta

Ginkgo Advisor, el fondo de inversiones a cargo de la transformación de los terrenos de la Fábrica de Gas de Oviedo en un nuevo ... núcleo residencial en el corazón del casco histórico, se encuentra estos días pendiente de los avances del expediente de ruina iniciado ante la Consejería de Cultura. La firma, dedicada a la regeneración de espacios urbanos degradados, defiende que la marquesina de Ildefonso Sánchez del Río es irrecuperable debido a su mal estado de conservación. Graves daños estructurales, deformaciones en un tercio de las vigas y desplomes en casi la mitad de los pilares debidos, sobre todo, a la falta de mantenimiento durante décadas y a la contaminación son algunas de las patologías que muestra. Por otro lado, y en lo que toca al gasómetro, en el que el diseño de Patxi Mangado plantea crear un edificio de viviendas en su interior, también presenta daños severos en las vigas, aunque en este caso la firma se compromete a una costosa recuperación. A falta de la última palabra de Cultura, que marcará el devenir del complejo, fuentes cercanas aseguran que Ginkgo garantiza su continuidad en el proyecto «porque existe un compromiso con Oviedo».

