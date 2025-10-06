Ginkgo garantiza su continuidad en la Fábrica de Gas «porque existe un compromiso con Oviedo»

Ginkgo Advisor, el fondo de inversiones a cargo de la transformación de los terrenos de la Fábrica de Gas de Oviedo en un nuevo ... núcleo residencial en el corazón del casco histórico, se encuentra estos días pendiente de los avances del expediente de ruina iniciado ante la Consejería de Cultura. La firma, dedicada a la regeneración de espacios urbanos degradados, defiende que la marquesina de Ildefonso Sánchez del Río es irrecuperable debido a su mal estado de conservación. Graves daños estructurales, deformaciones en un tercio de las vigas y desplomes en casi la mitad de los pilares debidos, sobre todo, a la falta de mantenimiento durante décadas y a la contaminación son algunas de las patologías que muestra. Por otro lado, y en lo que toca al gasómetro, en el que el diseño de Patxi Mangado plantea crear un edificio de viviendas en su interior, también presenta daños severos en las vigas, aunque en este caso la firma se compromete a una costosa recuperación. A falta de la última palabra de Cultura, que marcará el devenir del complejo, fuentes cercanas aseguran que Ginkgo garantiza su continuidad en el proyecto «porque existe un compromiso con Oviedo».

Hasta ahora, la consejería se ha venido manteniendo firme en su exigencia de conservación del elemento y las obras de descontaminación, ya en una fase final, se encuentran a la espera de que se dicte una resolución sobre la marquesina. Es precisamente en esa zona donde Ginkgo y el arquitecto navarro han proyectado la creación de una gran plaza pública con zonas verdes y cinco accesos al casco histórico y los barrios circundantes, uno de ellos directo hacia la Catedral.

En ese sentido, por ahora continúa la tramitación del expediente de ruina, si bien en los últimos meses también ha habido otros movimientos. El Principado pidió a mediados de junio a la propiedad alejar las obras de demolición del edificio azul o de Joaquín Vaquero y de la antigua casa de doña Vicenta Larrosa hasta valorar si procede solicitar su incorporación al conjunto de elementos protegidos dentro del ámbito tras el hallazgo durante los derribos de la fachada este del primero, paralela a la fachada azul protegida que mira a la calle Paraíso, y también de la prolongación del tren que servía a la antigua fábrica.

«Con sumo cuidado»

Sobre esto, eso sí, no hay un pronunciamiento definitivo y se está a la espera de evaluar si dichos hallazgos deben finalmente terminar protegidos. Ginkgo, advierten las mismas fuentes, está tratando esa zona «con sumo cuidado, atendiendo a las consideraciones de Cultura».

No fue lo único. La consejería que dirige la socialista Vanessa Gutiérrez también solicitó, al observar que los trabajos ya habían avanzado sobre la parte de la marquesina que cubre los hornos de ladrillo, la confección de una planimetría de detalle y la evolución constructiva de todo el edificio; tanto la parte protegida (la marquesina sobre los almacenes de cok), como de la parte que no se refleja en los planos del plan especial con el objetivo de «comprender su relación constructiva con el edificio». Uno de los puntos del proyecto que más debate han acaparado desde su inicio.