Hormigón que se deshace, desplomes y vigas dañadas en la marquesina de la Fábrica de Gas, en Oviedo

Ginkgo Advisor, el fondo de inversiones propietario de los terrenos de la Fábrica de Gas, presentó hace un mes sendos informes elaborados por diferentes ... especialistas evidenciando el riesgo de ruina estructural y económica de la marquesina de Ildefonso Sánchez del Río, uno de los elementos protegidos del complejo. Según ha podido conocer EL COMERCIO, la propiedad ya ha realizado el correspondiente expediente de ruina con el Principado, firmado por el arquitecto Patxi Mangado, argumentando que el elemento es imposible de recuperar, rehabilitar o reconstruir después de casi medio siglo desde el cierre de la antigua factoría de gas y electricidad de la capital asturiana, un tiempo en el que el patrimonio industrial se ha venido deteriorando inexorablemente ante la vista de la anterior propiedad y las diferentes administraciones municipales y regionales. También que es necesario su derribo por cuestiones de «seguridad para las personas» en términos medioambientales dado su nivel de contaminación.

Los daños que ha detectado el fondo en la estructura, indican las fuentes consultadas, «imposibilitan» el trabajo. Presenta daños graves o muy graves en los elementos estructurales, deformaciones en un tercio de las vigas y desplomes en casi la mitad de los pilares que superan los límites debido, entre otras cosas, a la falta de mantenimiento y la contaminación. Las inspecciones también han revelado que el hormigón se encuentra carbonatado, es decir, que se deshace en las manos hasta la profundidad de las armaduras, así como la desprotección de estas y que más de un cincuenta por ciento de la superficie se encuentra dañada y que todos los pilares presentan algún tipo de daño grave o muy grave. Por si fuera poco, todos ellos están amiantados.

La plaza

Es por ello, y dadas las diferencias con la Consejería de Cultura, que exige conservar el elemento –la propia consejera, Vanessa Gutiérrez, anunció el miércoles que el Principado había solicitado un informe de seguimiento de los trabajos–, que las obras de descontaminación, ya en una fase final, se encuentran a la espera de que se dicte una resolución sobre la marquesina. Es precisamente en esa zona donde Ginkgo y Patxi Mangado han proyectado la creación de una gran plaza pública con zonas verdes y cinco accesos al casco histórico y los barrios circundantes, uno de ellos directo hacia la Catedral.