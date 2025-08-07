El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La marquesina de la Fábrica de Gas, con la estructura auxiliar de estabilizadores, en avanzado mal estado estructural. E. C.

Hormigón que se deshace, desplomes y vigas dañadas en la marquesina de la Fábrica de Gas, en Oviedo

Ginkgo Advisor realiza el expediente de ruina del elemento, sujeto por una red de estabilizadores ante su avanzado mal estado de conservación

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Jueves, 7 de agosto 2025, 23:57

Ginkgo Advisor, el fondo de inversiones propietario de los terrenos de la Fábrica de Gas, presentó hace un mes sendos informes elaborados por diferentes ... especialistas evidenciando el riesgo de ruina estructural y económica de la marquesina de Ildefonso Sánchez del Río, uno de los elementos protegidos del complejo. Según ha podido conocer EL COMERCIO, la propiedad ya ha realizado el correspondiente expediente de ruina con el Principado, firmado por el arquitecto Patxi Mangado, argumentando que el elemento es imposible de recuperar, rehabilitar o reconstruir después de casi medio siglo desde el cierre de la antigua factoría de gas y electricidad de la capital asturiana, un tiempo en el que el patrimonio industrial se ha venido deteriorando inexorablemente ante la vista de la anterior propiedad y las diferentes administraciones municipales y regionales. También que es necesario su derribo por cuestiones de «seguridad para las personas» en términos medioambientales dado su nivel de contaminación.

