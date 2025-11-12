El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Hospital Monte Naranco, fue inaugurado en 1947. Mario Rojas

Cuatro empresas optan a la redacción del proyecto del Hospital Monte Naranco de Oviedo

La adjudicataria tendrá ocho meses y medio para elaborar las líneas maestras del centro, que ofrecerá una atención más ágil

Paz de Alvear

Oviedo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:32

Comenta

En 2027, en menos de dos años, el Hospital Monte Naranco de Oviedo cumplirá 80 años y urge «una actuación integral que lo ... sitúe al menos al mismo nivel que el resto de hospitales de las otras áreas sanitarias». Así viene recogido en la memoria de la licitación del contrato de redacción del plan director y proyecto básico y de ejecución, además del estudio del seguridad y salud y la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la Fase I para la reforma, adecuación y ampliación.

