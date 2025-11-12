Cuatro empresas optan a la redacción del proyecto del Hospital Monte Naranco de Oviedo

En 2027, en menos de dos años, el Hospital Monte Naranco de Oviedo cumplirá 80 años y urge «una actuación integral que lo ... sitúe al menos al mismo nivel que el resto de hospitales de las otras áreas sanitarias». Así viene recogido en la memoria de la licitación del contrato de redacción del plan director y proyecto básico y de ejecución, además del estudio del seguridad y salud y la dirección de obra y coordinación de seguridad y salud de la Fase I para la reforma, adecuación y ampliación.

Una importante actuación encaminada a convertir el centro en un hospital del siglo XXI. Para ello, la Consejería de Salud del Principado ha designado un comité de expertos para que sean estos quienes se encarguen de estudiar y evaluar las propuestas de las empresas de forma previa a la adjudicación.

Según la documentación del acta de la mesa de contratación, son cuatro las ofertas presentadas: Estudio chile 15SLP, Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix SLP, Argola Arquitectos SLP y UTE HN Pinearq-Estudio Norniella. Admitidas todas, ahora, el comité de expertos debe presentar un informe técnico.

La adjudicataria contará con un presupuesto de algo más de medio millón de euros (520.465, en concreto) y un plazo de ocho meses y medio para su redacción, a contar el día siguiente a la formalización del contrato.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, visitó el complejo el pasado verano y avanzó que, tras la reforma, tendrá un refuerzo de la atención geriátrica, la cirugía mayor ambulatoria y las consultas externas para ofrecer una atención más ágil y resolutiva.

«Seguir ampliando la cartera de servicios como apoyo al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA)» es el objetivo, como destaca la memoria justificativa del concurso, basándose en una premisa: «Menos actividad hospitalaria y más comunitaria».

El proyecto del futuro hospital obedecerá a una nueva organización en la que tomarán relevancia las unidades sin ingreso, la cirugía mayor ambulatoria o la potenciación de las consultas externas.

La hospitalización convencional estará orientada a personas mayores y, en relación a ellas, «deberá incrementarse el número de habitaciones con una o dos camas como máximo, acabando así con las habitaciones de tres y cuatro camas que existen en la actualidad». Un objetivo a considerar «es que la mitad de las habitaciones sean individuales».