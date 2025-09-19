Apedrean un autobús de TUA y le rompen una luna en el barrio de Buenavista

Rafael Francés Oviedo Viernes, 19 de septiembre 2025, 14:23 Comenta Compartir

La normalidad con la que comenzó este jueves la huelga de TUA en Oviedo se ha visto rota este viernes cuando, sobre las 12 de la mañana, un autobús de la línea F, «identificado como servicio mínimo», fue atacado desde el exterior con objetos que impactaron en una luna lateral rompiéndola en su totalidad.

«El autobús atacado circulaba por la calle de Flórez Estrada, cuando el conductor y los viajeros que estaban en su interior escucharon dos impactos sucesivos, primero, y la rotura completa, posterior, de la luna lateral», explicaron fuentes de TUA.

«El conductor orilló el autobús y, tras comprobar que no había heridos -aunque sí personas nerviosas por el ataque sufrido- avisó a la compañía para que el vehículo fuera sustituido», señalaron las citadas fuentes. Seguidamente, la empresa ha sustituido el autobús accidentado. TUA ha procedido a sustituir el vehículo atacado y a realizar la oportuna denuncia.

«TUA tiene entre sus prioridades operativas la seguridad de sus conductores, de sus viajeros, de sus flotas y de sus procesos». Por este motivo, la empresa lamenta «la incomprensión del Comité de Empresa» a este respecto y la convocatoria de huelga que «daña a los ovetenses y a los visitantes durante los días más intensos de las fiestas de San Mateo».

Antes del ataque al autobús el segundo día de huelga en la empresa concesionaria del transporte urbano de autobús en Oviedo se estaba saldando con normalidad, tanto en los talleres del Espíritu Santo a la hora de que los vehículos salían a realizar los trayectos, como en las paradas donde se registraba un tráfico de personas normal.

Según la empresa, la jornada discurría con «normalidad» aunque «hay cuatro conductores que no han secundado la huelga y están trabajando, además de quienes están en servicios mínimos», que recordemos que el Ayuntamiento los ha cifrado en el 42 por ciento de los autobuses y trayectos.

Por parte de los sindicatos, Rebeca Centeno, de CSI, ha hablado también de normalidad y ha restado importancia a los cuatro trabajadores que no han secundado la huelga, el jueves lo hicieron dos, porque «son trabajadores eventuales y para ellos es todo más complicado por las presiones sobre el puesto de trabajo. Todo normal y seguimos adelante».

Minutos antes del ataque al autobús, el alcalde, Alfredo Canteli, habló sobre la huelga y afirmó que «inevitablemente cuando hay una huelga hace daño a la ciudad, pero lo ganan más los taxis. Funciona el coche particular, los aparcamientos estarán más llenos de coches».

«Hay que convivir con esas situaciones que se dan muy pocas veces en la vida. Es que no estamos acostumbrados a las huelgas. Yo nunca vi una huelga de limpieza, cuando en otras ciudades se ve permanentemente. Nunca vi una huelga de TUA hasta ahora. Bueno, el tema laboral es muy delicado y yo tengo un respeto total por los empleados de TUA. Pero yo pido que la empresa y los sindicatos en este caso se entiendan y lo solucionen pronto», aseguró el regidor.

Y añadió: «Estamos a disposición para solucionar ese problema de los baños. Hay líneas muy importantes, como es la de las facultades de El Cristo. Yo creo que ahí debiera ponerse algo, pero bueno, es una opinión mía personal y yo voy a intentar y voy a colaborar para que así sea».