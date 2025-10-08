La huelga en el transporte urbano de Oviedo se desconvocó tras una compleja e intensa negociación de 12 horas

Tres días de huelga y la amenaza de otros tres han conseguido que la calma vuelva a la empresa de transporte urbano de Oviedo, ... TUA. Durante todo el día de este miércoles –primera jornada de huelga planteada por los sindicatos y luego desconvocada–, se logró la normalidad más absoluta en los autobuses y en las líneas de Oviedo, que cumplieron sin problema con los itinerarios establecidos diariamente.

Esta normalidad ha llegado tras una intensa jornada de reuniones el pasado martes que culminaron con un preacuerdo y la aceptación por parte de los trabajadores sobre las dos de la madrugada del miércoles, momento en que realmente se desconvocó la huelga prevista para ayer, para hoy y para mañana; es decir, 8, 9 y 10 de octubre.

La jornada de negociación entre la empresa y los miembros del comité de empresa comenzó a las 9.30 horas del pasado martes. El Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) había convocado a las partes para recuperar una negociación rota el 18 de septiembre y que provocó tres días de huelga durante las fiestas de San Mateo. Sobre las once de la noche se pactó un preacuerdo entre TUA y los sindicatos mayoritarios (USO, UGT yCC OO) que debería ser ratificado de madrugada por los más de 250 trabajadores horas después, ya de madrugada, en asamblea que se celebró en las cocheras de la empresa en el polígono industrial del Espíritu Santo.

La desconvocatoria llegó tras el preacuerdo entre las partes durante una maratoniana reunión de más de doce horas en la que se sentaron a la mesa los miembros del comité de empresa: Yolanda Rodríguez Martínez, Álvaro Pérez Vinagre y Rubén Ardura Sánchez, por USO; Ángel Ramón López Alfonso, José Diego Abello e Iván Fernández, por CC OO; Ismael García y Javier Martínez, por UGT, y David Allongo, por Independientes. También los representantes de la empresa Juan Antonio Pérez Bañuelos, director de Relaciones Laborales; Benigno Runza, gerente y apoderado; Jorge Suárez, responsable de Personal de la zona norte, y Liliana Rodríguez Pascual, del mismo departamento.

Los puntos

Tras el trabajo de todos se llegó a un preacuerdo, al que ha tenido acceso de forma literal este periódico, en los siguientes puntos: compromiso de la empresa de dar traslado al Ayuntamiento en el plazo de una semana de la solicitud de la necesidad de baños en cabecera, que serán un total de cuatro en las zonas de facultades, Llamaquique, en cabeceras de línea y en la localidad de Puerto; realizar pruebas y formación para la instalación, ya realizada, de las llamadas DriveCam, que los sindicatos aseguran que son un control para los conductores mientras que la empresa afirma que esas cámaras sirven para reducir la siniestralidad de los autobuses y mejorar la seguridad tanto de conductores como de usuarios. Todo ello fue confirmado ayer de madrugada por la asamblea de trabajadores y, por tanto, desconvocada la huelga.