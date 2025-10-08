El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Fallece un motorista británico al chocar contra un camión en Cangas de Onís
Un autobús de servicios mínimos durante la huelga del pasado San Mateo. Mario Rojas
Conflicto laboral en TUA

La huelga en el transporte urbano de Oviedo se desconvocó tras una compleja e intensa negociación de 12 horas

Patronal y sindicatos llegaron in extremis el martes por la noche a un preacuerdo que corroboraron contrarreloj los trabajadores

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:10

Comenta

Tres días de huelga y la amenaza de otros tres han conseguido que la calma vuelva a la empresa de transporte urbano de Oviedo, ... TUA. Durante todo el día de este miércoles –primera jornada de huelga planteada por los sindicatos y luego desconvocada–, se logró la normalidad más absoluta en los autobuses y en las líneas de Oviedo, que cumplieron sin problema con los itinerarios establecidos diariamente.

