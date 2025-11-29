El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Taxis en la calle Mendizábal. Pablo Nosti

IU acusa al PP de «falta de diálogo» y votará en contra del Plan de Movilidad de Oviedo

Reprocha que el proyecto incluya la Ronda Norte y los aparcamientos de El Campillín y la Escandalera

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Sábado, 29 de noviembre 2025, 18:59

«Lamentamos que el equipo de gobierno no haya querido negociar ni acercarse a posiciones de acuerdo y pacto que permitieran construir un Plan de Movilidad Urbana Sostenible ... (PMUS) de Oviedo de amplio consenso». Así anunció este sábado Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo que votará en contra del documento en el Pleno municipal de este martes, al considerar que el PP ha optado por incorporar al plan su programa electoral y su plan de obras, incluyendo proyectos como la Ronda Norte, el parking de El Campillín y la ampliación del parking de la Escandalera».

