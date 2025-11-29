IU acusa al PP de «falta de diálogo» y votará en contra del Plan de Movilidad de Oviedo

«Lamentamos que el equipo de gobierno no haya querido negociar ni acercarse a posiciones de acuerdo y pacto que permitieran construir un Plan de Movilidad Urbana Sostenible ... (PMUS) de Oviedo de amplio consenso». Así anunció este sábado Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo que votará en contra del documento en el Pleno municipal de este martes, al considerar que el PP ha optado por incorporar al plan su programa electoral y su plan de obras, incluyendo proyectos como la Ronda Norte, el parking de El Campillín y la ampliación del parking de la Escandalera».

Según argumenta su portavoz, Gaspar Llamazares, en una nota de prensa, «esos elementos distorsionan el sentido del PMUS y convierten lo que debería ser una estrategia de ciudad en una herramienta al servicio de sus intereses partidistas».

«Desearíamos que este plan siguiese la senda de grandes acuerdos de ciudad, como el Pacto Cultural por la Capitalidad Europea, ejemplo de diálogo y consenso», añadió el concejal, que lo contrapuso, «sin embargo, con que el gobierno municipal se ha empecinado en no dialogar, y el resultado es un documento que no cuenta con el respaldo del resto de fuerzas políticas ni con el apoyo mayoritario de las y los ovetenses».

IU reivindicó que ha defendido desde el principio que un plan de movilidad exige «diálogo, consenso y mirada de ciudad» pero que «es imposible llegar a un acuerdo que beneficie al conjunto de Oviedo».

La comisión de Economía aprobó este viernes de manera definitiva el PMUS y el Plan de Bajas Emisiones, que entrará en vigor el próximo 1 de enero.