El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los terrenos de la Fábrica de Gas, desde el aire. Mario Rojas

IU insta al alcalde de Oviedo a permitir una visita a la Fábrica de Gas

Gaspar Llamazares asegura que los vecinos «temen por la seguridad y garantía del tratamiento de ciertos residuos ante la descontaminación»

S. N.

Oviedo

Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:33

Comenta

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha solicitado al alcalde, Alfredo Canteli, que considere la Fábrica de Gas una prioridad y que inste al fondo de inversiones a cargo de la transformación de los terrenos, Ginkgo Advisor, a presentar de manera definitiva el proyecto para el conjunto así como permitir una jornada de puertas abiertas a los grupos con representación en el Ayuntamiento y a los vecinos afectados. «Sería todo lo contrario a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos: la confusión de lo que está sucediendo y el cierre opaco perimetral que añade más incertidumbre», expone su portavoz, Gaspar Llamazares.

Alegó que la «opacidad y la información incompleta» están generando incertidumbre entre los vecinos, que «temen por la seguridad y garantía del tratamiento de ciertos residuos ante la descontaminación de los terrenos».

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Si te veo con otro no respondo. De Villabona se sale, pero del cementerio no»
  2. 2

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  3. 3 Vecinos de El Entrego intentan expulsar a unos okupas
  4. 4 Fallece un hombre al precipitarse desde una ventana en Gijón
  5. 5 Nuevo restaurante en Gijón: el Club de Golf de Castiello by Galán, abrirá en noviembre
  6. 6 Jesús Martínez, dueño del Real Oviedo, hace balance: asume el despido de Paunovic y dice que la marcha de Carrión a Las Palmas «fue un error»
  7. 7 El musical Mamma Mia! llega a Gijón con catorce funciones
  8. 8

    El Principado da luz verde a los centros privados de la Nebrija y la Alfonso X
  9. 9 Hallan grave a un hombre de 55 años con signos de violencia entre los escombros en Marbella
  10. 10 En busca y captura un miembro de la banda de asaltantes de gasolineras de Asturias

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio IU insta al alcalde de Oviedo a permitir una visita a la Fábrica de Gas

IU insta al alcalde de Oviedo a permitir una visita a la Fábrica de Gas