IU insta al alcalde de Oviedo a permitir una visita a la Fábrica de Gas Gaspar Llamazares asegura que los vecinos «temen por la seguridad y garantía del tratamiento de ciertos residuos ante la descontaminación»

S. N. Oviedo Miércoles, 15 de octubre 2025, 08:33 Comenta Compartir

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha solicitado al alcalde, Alfredo Canteli, que considere la Fábrica de Gas una prioridad y que inste al fondo de inversiones a cargo de la transformación de los terrenos, Ginkgo Advisor, a presentar de manera definitiva el proyecto para el conjunto así como permitir una jornada de puertas abiertas a los grupos con representación en el Ayuntamiento y a los vecinos afectados. «Sería todo lo contrario a lo que ha ocurrido en los últimos tiempos: la confusión de lo que está sucediendo y el cierre opaco perimetral que añade más incertidumbre», expone su portavoz, Gaspar Llamazares.

Alegó que la «opacidad y la información incompleta» están generando incertidumbre entre los vecinos, que «temen por la seguridad y garantía del tratamiento de ciertos residuos ante la descontaminación de los terrenos».