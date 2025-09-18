IU alega contra el Plan de Movilidad de Oviedo, que «carece de consenso» Avanza que votará en contra si el PP no realiza modificaciones y advierte de que «hay intereses empresariales detrás»

Raquel Fidalgo Oviedo Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha alegado contra el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Oviedo, un documento con el que se ha mostrado especialmente crítico. Tanto el portavoz, Gaspar Llamazares, como el edil Alejandro Suárez acusaron al gobierno local de «presentar un plan de movilidad sin plan de transporte público, sin consenso y con intereses empresariales detrás».

Consideran que el documento carece de propuestas específicas para el transporte público, no contempla medidas para la zona rural, periurbana ni metropolitana, y apuesta por infraestructuras que contradicen el espíritu de la movilidad sostenible, como la Ronda Norte, que «hace saltar por los aires la nueva movilidad al ser otra vía de alta capacidad contraria a los valores naturales, centrada en el transporte individual».

Citaron igualmente los nuevos parkings en el centro urbano, como los previstos en La Escandalera y El Campillín. Criticó además la «privatización de plazas de aparcamiento del Cinturón Verde» mientras se crean «nuevos aparcamientos disuasorios» y se introducen dos parking en el «corazón» de la ciudad, enumeró Llamazares. También cuestionó las obras de la avenida de Galicia por carecer de «carril bici, carril para transporte público y corredor verde», contradiciendo los objetivos del PMUS.

IU-Convocatoria lamentó, por tanto, que el gobierno del PP no haya consensuado el plan y anuncia que sin cambios en las propuestas, «no va a contar con nuestro apoyo, va a contar con nuestra crítica y nuestro voto en contra».