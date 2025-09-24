IU de Oviedo baraja votar en contra de las ordenanzas fiscales: «Son pura propaganda»

«Estas ordenanzas fiscales confirman que las rebajas fiscales de la derecha son pura propaganda». Así definió este miércoles el portavoz del Grupo Municipal Izquierda ... Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, el proyecto de Ordenanzas de Tributos, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales para 2026 del gobierno local de Oviedo. La coalición, que ha presentado doce enmiendas, se plantea incluso votar en contra en el próximo Pleno de octubre al entender que son un «ejercicio de inmovilismo fiscal que no nos gusta», indicó el portavoz, acompañado en la rueda de prensa del edil Alejandro Suárez.

Por materias, IU consideró que el PP «ignora» en la ordenanza la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) y el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), así como «la política de vivienda». En concreto, reclamó la bajada del gravamen general del 0,54% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y un aumento del gravamen diferencial al 1%. También un recargo del 50% de la cuota líquida a aquellas viviendas que se encuentren desocupadas de forma continuada y sin causa justificada por un plazo superior a los dos años.

Reclamó además que los técnicos municipales elaboren un estudio con el objetivo de que la tasa por la recogida de basuras revierta en los ovetenses en función del bajo nivel de reciclaje o la generación de residuos, y otro para estudiar, en colaboración con el Principado, la implantación de una tasa turística que grave la estancia de las personas turistas en nuestro municipio».

Entre otras medidas, demandaron una bonificación del 50% para las empresas que favorezcan un plan de transporte para sus trabajadores, reclamando uno específico para los trabajadores del Ayuntamiento de Oviedo, y la creación de una empresa municipal de servicios energéticos.