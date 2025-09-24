El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alejandro Suárez y Gaspar Llamazares, de IU. M. Rojas

IU de Oviedo baraja votar en contra de las ordenanzas fiscales: «Son pura propaganda»

Presentan doce enmiendas para reclamar una bajada del gravamen general del IBI y de la tasa de basuras, y un estudio sobre la tasa turística

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:40

«Estas ordenanzas fiscales confirman que las rebajas fiscales de la derecha son pura propaganda». Así definió este miércoles el portavoz del Grupo Municipal Izquierda ... Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, el proyecto de Ordenanzas de Tributos, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales para 2026 del gobierno local de Oviedo. La coalición, que ha presentado doce enmiendas, se plantea incluso votar en contra en el próximo Pleno de octubre al entender que son un «ejercicio de inmovilismo fiscal que no nos gusta», indicó el portavoz, acompañado en la rueda de prensa del edil Alejandro Suárez.

