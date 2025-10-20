El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El Campillín, bajo cuyo parque se proyecta un aparcamiento subterráneo. Mario Rojas

IU pide al equipo de gobierno de Oviedo que retire el proyecto del parking de El Campillín

El concejal Alejandro Suárez lamenta que «la necedad» del gobierno local impide alcanzar acuerdos en torno al Plan de Movilidad

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Lunes, 20 de octubre 2025, 18:31

Comenta

El Grupo Municipal Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo ha presentado una proposición para pedir al gobierno local que retire «de manera definitiva» el proyecto del nuevo aparcamiento bajo El Campilín, que cuenta con más de 8.000 firmas de vecinos en contra, y refuerce los mecanismos de participación ciudadana, permitiendo que los responsables de la Plataforma El Campillín no se toca puedan comparecer en la Comisión de Participación Ciudadana y en el Pleno municipal. También, que se escuche en estos órganos al alcalde de barrio.

El concejal de la coalición Alejandro Suárez insistió en que «más de 8.000 personas han firmado contra un proyecto sin sentido y es obligación de este Ayuntamiento escuchar; el aparcamiento no puede seguir adelante». Reclamó que, en estos casos, la Comisión de Participación Ciudadana se active cuando existe un gran rechazo vecinal.

Lamentó, además, que la «empecinidad y la necedad» del equipo de Alfredo Canteli «está bloqueando» la posibilidad de alcanzar amplios acuerdos en torno al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

