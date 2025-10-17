El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Foto de familia en el Auditorio. R. F.

Jesús Martínez, homenajeado por la comunidad gallega en Asturias

El presidente del grupo Pachuca y propietario del Real Oviedo recibe la insignia de oro de la entidad: «Gallegos, asturianos y mexicanos sabemos lo que es dejar nuestra tierra con fortaleza y sacrificio»

R. F. / A. A.

Oviedo

Viernes, 17 de octubre 2025, 19:37

El de la Cámara de Comercio de Oviedo no fue el único reconocimiento que recogió este viernes Jesús Martínez. El presidente del grupo Pachuca y propietario del Real Oviedo acudió por la tarde al Auditorio Príncipe Felipe para recibir la insignia de oro y el carnet de socio de honor de la Asociación Día de Galicia en Asturias. Un emotivo acto en el que las comunidades gallega y asturiana abrazaron al mexicano, en el que se puso en valor la figura de la migración y en el que, al final, se sorteó una camiseta del club azul firmada por la plantilla.

Jesús Martínez y Manuel Fernández Quevedo. R. F.

De hacer los honores se encargó el presidente de la asociación, Manuel Fernández Quevedo, quien puso en valor la trayectoria vital del homenajeado. Un hombre que «ha transformado la forma de hacer negocios en el fútbol internacional y que ha traspasado fronteras. Hace tres años cogió un equipo estancado y lo ha devuelto a Primera División, y con ello la ilusión a los oviedistas». Un «nexo de unión entre México, España, Asturias y Oviedo».

El presidente de Pachuca cogió el guante y aseguró que «gallegos, asturianos y mexicanos sabemos lo que es dejar nuestra tierra con fortaleza y sacrificio». El fenómeno de la migración, terminó «lleva el progreso y las relaciones humanas por el mundo», y la producida entre España y Latinoamérica «es una de las historias más apasionantes del mundo».

