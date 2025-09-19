Juicio en Oviedo: «El perro llegó con heridas por todo el cuerpo y las orejas ensangrentadas», declara el veterinario El vecino de Colloto acusado de maltratar a varios perros niega los hechos y atribuye la denuncia a «la envidia»

El vecino de Colloto, de 31 años, acusado de maltrato animal y que se enfrenta, entre otras medidas, a un año de prisión, negó los hechos y vinculó la denuncia a «la envidia» del denunciante, quien, por segunda vez, no se presentó en el juicio y obligó al tribunal a posponer la vista.

En Colloto, el acusado tenía numerosos perros –según la Guardia Civil, 18–, algunos considerados de razas potencialmente peligrosas, y según el Ministerio Fiscal mutiló las orejas a varios de ellos sin supervisión ni intervención veterinaria ni justificación alguna.

El caso salió a la luz el 27 de junio de 2019, cuando el hombre, presuntamente, entregó a otro hombre un cachorro de American Bully, de cinco meses, en un estado deplorable. El animal tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro veterinario en Mieres, donde los facultativos se vieron obligados a extirparle el ojo derecho debido a una grave perforación, como recoge el escrito de acusación pública.

El informe veterinario detalló un panorama desgarrador: el cachorro presentaba las orejas mutiladas con infecciones, inflamación severa, puntos abiertos y desgarros en ambos pabellones auriculares. Además, sufría parálisis en la extremidad posterior derecha, graves heridas por mordedura con infecciones severas en las patas delanteras y traseras izquierdas, y una úlcera colagenásica en el ojo derecho con un alto grado de perforación.

Ante el juez, el veterinario, que actuó como testigo pericial, describió el estado del perro a su llegada a la clínica: «Creíamos que no sobreviviría. Llegó con heridas por todo el cuerpo, una úlcera en el ojo y las orejas ensangrentadas», dijo.

Durante su declaración, el acusado negó las acusaciones, y atribuyó la denuncia a «la envidia». Conocía al denunciante «de algún concurso al que se presentaba con los perros». Aseguró que el American Bully «no era suyo ni se lo dio».

La defensa alegó que en la casa también vivían los padres del acusado por lo que podían ser de cualquiera de ellos.

La Fiscalía solicita para este vecino de Colloto, además de la pena de cárcel, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, así como la inhabilitación para trabajar o poseer animales durante tres años.