El rector estalla contra Canteli y asegura que «podría haber ofrecido La Vega o el Calatrava» para unificar los juzgados de Oviedo

Alberto Arce Oviedo Martes, 5 de agosto 2025, 14:02 Comenta Compartir

El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, se puso delante de los micrófonos durante la mañana de este martes con ganas de ... zanjar una polémica esteril, a su juicio, y de una vez por todas. Después de que el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, propusiese el traslado de las sedes judiciales dispersas de la ciudad al edificio de la antigua Escuela de Minas de la calle Independencia como alternativa definitiva a la solución puente que estudia adoptar el Principado entre tanto y no la mudanza de las facultades de Educación, Ciencias e Ingeniería de Software al viejo HUCA deja espacios libres para la Justicia en Llamaquique. Villaverde fue tajante: «Minas no está ni estará nunca en la ecuación, porque no es viable, y eso tiene que quedarle claro a todo el mundo»; e instó a renglón seguido al resto de agentes implicados en la operación a no dejarse arrastrar «por las ocurrencias de un alcalde que podría haber ofrecido La Vega o el Calatrava, que sí son del Ayuntamiento, y no un edificio de la Universidad».

En palabras del rector, en el asunto del plan de El Cristo, que permitirá la liberación de espacios alrededor del Palacio de Justicia de Oviedo a través de la creación del llamado Campus B en los terrenos de la antigua ciudad sanitaria, «hay que hablar con claridad» y sin «que nadie se engañe». ¿Por qué? Volviendo al supuesto de Minas, agregó, «en cualquiera de las opciones, sea trasladar una facultad (que no es como trasladar una peluquería) o las sedes judiciales, en menos de tres o cuatro años no es posible». Es decir, continuó, prácticamente el mismo plazo que se maneja para la ampliación del campus de El Cristo. Canteli, a ese respecto, había señalado que la ocupación de la Escuela de Minas por juzgados podría llevarse a cabo muy en el corto plazo; no obstante, el rector le exigió «hablar con claridad, porque eso de los seis meses o de forma inmediata...». De forma inmediata, eso sí, añadió, podría buscarse en Siero «una solución provisional». Por otra parte, Villaverde también llamó a la coherencia en cuanto al contenido de los acuerdos y planes que se han venido llevando a cabo. «A mí me gustaría que no estuviésemos cambiando de planes cada tres días. Aquí hay un acuerdo sobre un juego muy complicado de reposicionamiento de edificios y servicios de la Universidad en el que, entre otras cosas, está involucrada también la Junta General del Principado, a la que hemos vendido un edificio con servicios universitarios que está previsto que se trasladen en 2026 en la calle Independencia. No es una medida ni tan sencilla ni tan fácil». Después, insistió en que «esto formaba parte de un acuerdo global en el que el objetivo último es el desarrollo del campus del Cristo, porque lo que me preocupa también, primero, es que nosotros no tenemos capacidad para hacer una nueva facultad en Minas y que la financiación que vaya ahí se desvíe del objetivo que tiene que tener: que es desarrollar el nuevo campus del Cristo, que es el que nos dará una solución para el caso de justicia en el mismo plazo que le daría en el caso de que metiéramos en la ecuación el edificio de la calle Independencia. Por lo tanto, no entiendo y sigo sin entender esta polémica», sentenció. También cargó contra uno de los mensajes que ha estado lanzando el regidor ovetense sobre la financiación de la institución académica. «Aquellos que dicen que la Universidad es autónoma, pero que el Principado nos financia... La Universidad la financian los asturianos; financian todos los servicios públicos en esta comunidad autónoma que gestiona, obviamente, el Gobierno del Principado de Asturias. Y lo que financian los asturianos es el dar una docencia de altísima calidad a más de 21.000 estudiantes; que Asturias pueda tener una de las universidades públicas más prestigiosas de Europa y que podamos seguir constituyendo el 80% de la innovación y de la investigación en el Principado». Eso, concluyó el rector de la Universidad de Oviedo, «es lo que está financiando el conjunto de los asturianos» a través de sus impuestos. «No están financiando despachitos, sino a la Universidad pública para ofrecer a sus hijos una docencia de alta calidad y una investigación de primer nivel».

