Mar Prieto, en la Librería Reconquista, en 2023. Mario Rojas

La Librería Reconquista se despide de Ciudad Naranco

Mar Prieto cierra el querido establecimiento obligada por las secuelas de un accidente: «Tenía la esperanza de volver», pero no ha podido ser

P. Alvear

Oviedo

Viernes, 7 de noviembre 2025, 22:48

Comenta

Para Mar Prieto, la Librería Reconquista de Oviedo «jamás fue un trabajo: iba allí a divertirme, era feliz». Nunca imaginó tener que cerrarla, pero un fatal accidente en la Nochebuena de 2023 la ha obligado, casi dos años después, a apartarse del todo, a echar la persiana del local, situado en el número 1 de la calle Tito Bustillo, en Ciudad Naranco, un barrio que ya añora a su librera.

Había cogido el establecimiento hace diez años. Licenciada en Informática, trabajó durante 25 años para el grupo Prisa como responsable de la logística del Noroeste. Tras la muerte de Jesús Polanco, llegaron las dificultades a la compañía que prescindió de empleados como Mar Prieto. Ella, que «siempre había estado entre libros», no dudó en coger la Librería Reconquista –se traspasaba– y, de paso, se empeñó en colaborar con Ciudad Naranco, dinamizar el barrio. «Al coger la librería se me abrió un abanico entero, descubrí más editoriales, empecé a volcarme en traer autores, hacer talleres, hice un espacio para los críos... todo para difundir la cultura, fueron años muy bonitos».

Precisamente, creó en la librería un espacio muy acogedor para los más pequeños, donde se sentían libres para coger cualquier libro y ponerse a leer, porque «si queremos tener lectores en el futuro, hay que cultivar», destaca.

Al año de tomar las riendas de su librería, accedió a la presidencia de la Asociación de Libreros de Oviedo, un cargo que asumió «con el ánimo de saber y conocer» y que supuso todo un éxito. Una responsabilidad, sin embargo, que también tuvo que dejar por el accidente.

«Estaba en pleno apogeo cuando un coche se saltó un stop y yo volé». Sus dos rodillas, destrozadas, llevan ya en estos dos años cuatro operaciones y aún le quedan otras dos. «Estaba aguantando con la esperanza de recuperarme y volver». No pudo ser. «La recuperación es muy lenta» y encajar lo sucedido, tener que parar, decir adiós a su librería, «fue muy difícil».

Cocina Económica

Mar Prieto sí seguirá colaborando de forma altruista –ya lleva 32 años– con la Cocina Económica. Es la presidenta. Allí la podrán encontrar, ayudando a quien menos tiene, tratando de hacer una vida mejor, como hacía desde su librería, donde los vecinos y clientes encontraban un espacio para conversar, una luz encendida de una segunda casa.

