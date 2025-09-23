El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El local donde estuvo Las Novedades hasta 2009, en obras. Mario Rojas

El local de Las Novedades, en Oviedo, en reforma tras cerrar en 2009

El objetivo de las obras es «reformar el local, unificarlo al de al lado y poder alquilarlo a una empresa o un comercio», explica la propiedad

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Martes, 23 de septiembre 2025, 06:45

Lo que en su día fue la conocida tienda de textiles Las Novedades, en la esquina entre las calles Gil de Jaz y Ventura ... Rodríguez de Oviedo, –cerrada en 2009 después de 52 años de actividad– se encuentra en obras de reforma para, según la propiedad del inmueble, «preparar el local para un alquiler posterior, ya sea para un empresa o para un comercio, seguramente para un comercio».

