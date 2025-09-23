El local de Las Novedades, en Oviedo, en reforma tras cerrar en 2009

Lo que en su día fue la conocida tienda de textiles Las Novedades, en la esquina entre las calles Gil de Jaz y Ventura ... Rodríguez de Oviedo, –cerrada en 2009 después de 52 años de actividad– se encuentra en obras de reforma para, según la propiedad del inmueble, «preparar el local para un alquiler posterior, ya sea para un empresa o para un comercio, seguramente para un comercio».

Las obras de remodelación afectan también al local de al lado –donde se encontraba la tienda Privé, en Ventura Rodríguez– adquirido por la propiedad, «con el objetivo de juntar los dos locales, unificar la fachada, adecuar las instalaciones y después alquilarlo todo como una unidad». Una esquina inmejorable en el centro de Oviedo.

Las Novedades –cuyo local ha permanecido cerrado a cal y canto los últimos dieciséis años– se convirtió con el paso de los años en un lugar mítico de la ciudad por la venta de telas y alfombras y por las dos rotundas y enormes puertas de madera noble –una auténtica escultura–, realizadas en 1973 para le negocio por el escultor Fernando Alba.

Ampliar Antes del cierre, con las puertas macizas de madera de cedro, obra de Fernando Alba. J. D.

Hace ya unos años que las puertas, de madera de cedro y que pesan 400 kilos por hoja– se retiraron «para su mejor conservación» porque desde el cierre de la tienda en 2009 la intemperie y la falta de cuidado diario las habría dañado. «Las puertas las guardamos para su conservación e incluso en su momento hablamos con Fernando Alba para exponerlas», explicaron las fuentes de la propiedad del inmueble.

El enorme local de miles de metros –sólo la planta inferior de las antiguas Novedades tenía 540 metros– tendrá, si todo va bien, una nueva vida en un enclave perfecto de la ciudad de Oviedo, comercial y junto al hotel de la Reconquista. De momento, los obreros están realizando obras tanto en el interior como en el exterior, sin descanso.