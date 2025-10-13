Un lunes de puertas abiertas en Oviedo para el turista nacional Numerosos comercios del centro de Oviedo levantan sus persianas mientras tantean si la apertura en festivo les compensa

Lunes. Festivo. Tras el día del Pilar, muchos dedicaron la mañana de este lunes a irse de compras. Ovetenses y también turistas, porque ya se sabe que Asturias ha sido el destino preferido del norte este puente, sólo superado por el País Vasco. Bajo el paraguas del mapa de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) que permite la apertura de los negocios en festivo en determinadas calles, el centro de la ciudad cobró este lunes vida comercial.

En la tienda de ropa Mr. Blue, en Milicias Nacionales, Jorge García, dependiente, se muestra habituado al ajetreo. «He vivido en Madrid y allí es de lo más normal abrir siempre, sea festivo o domingo» y añade que para él es un «complemento salarial». La jornada, sin embargo, se adapta a la circunstancia festiva, con un horario especial de 12 a 20 horas.

No todos comparten la misma visión. Melina Seiano, de la tienda Siente Barefoot en la misma calle de Oviedo, confiesa que «abrir en festivo de momento no nos compensa». Aunque es su primer año y están «tanteando», barajan no abrir en un futuro. «Los comercios de alrededor abren y la presión te obliga», explica.

En la Administración de Lotería número 20 de la calle Magdalena, Marta Carbayeda opta por trabajar pensando en su clientela. «Abro por mis clientes, porque al final los sorteos son los que determinan un poco cuándo abrir y cerrar, pero podría cerrar», señala.

En la primera foto, Melina Seian, en su tienda de Milicias Nacionales, a pesar de que asegura que abrir en festivo «no le compensa». En la segunda, Francisco Gayoso, en Rialto, siempre abierto. En la tercera, Arantza Zubriz aprovecha para vender huesos de santo en Briz. Mario Rojas

Arantza Zubriz, de Briz Boutique, percibe una ciudad que recupera el pulso. «La gente de Oviedo vuelve tras San Mateo y es un puente importante de turistas nacionales. Solemos descansar los lunes, pero este hemos abierto y notamos gente». Además, el festivo es una oportunidad para vender productos de temporada: «Ahora hay reclamos de huesos de santo y viene la gente».

En Rialto, como cada día, la afluencia es notable; la cafetería está llena y la habitual cola se forma, una vez más, en la calle para adquirir las famosas moscovitas, incluyendo las nuevas especialidades sin gluten. Francisco Gayoso lo tiene claro: «Nosotros abrimos siempre». Subraya la importancia de la tradición de los pasteles en estas fechas. «Que el festivo caiga de lunes es especial porque la gente aprovecha para hacer escapadas de puentes y se nota. Festividades con tradición como el Pilar se notan en la venta y este puente hay afluencia de fuera, el ovetense aprovecha para irse a la costa».