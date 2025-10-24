La firma LyC iniciará la gran reforma del centro comercial Los Prados de Oviedo a mediados de 2026

La adquisición del centro comercial Los Prados por parte de LyC Consultores dibuja un nuevo futuro para esta galería de Oviedo. La ... firma ha diseñado una ambiciosa reforma de las instalaciones valorada en cinco millones de euros para el relanzamiento de los 24.000 metros cuadrados de superficie (el hipermercado Carrefour no entra en la compra) que pasará por la actuación en las zonas comunes, la iluminación, el confort, la señalética y la eficiencia energética. Las obras se realizarán por fases para minimizar el impacto y, tal y como sostiene en declaraciones a EL COMERCIO el gestor de activos de LyC, Félix Sanz, el calendario técnico propone el inicio de los trabajos a mediados de 2026, siempre que se obtengan las licencias municipales en los plazos previstos. El objetivo, asegura, «competir y complementar» con la oferta de centros comerciales de la región y «ofrecer en la ciudad una propuesta completa y cercana, con marcas reconocidas y un ocio potente que reduzca desplazamientos a otros municipios».

¿Cómo? Por lo pronto, continúa Sanz, la nueva etapa comienza con las primeras incorporaciones: un local de la cadena Druni y el espacio de ocio con bolera y todo tipo de juegos Ozone Bowling. A partir de ahí, «avanzar en la comercialización por fases» y, a medio plazo, «ejecutar una reforma integral que actualice zonas comunes, recorridos y confort para consolidar a Los Prados como referencia de compra y ocio de proximidad en Oviedo».

El gestor de activos de LyC también adelanta que se aumentará la oferta de locales de venta de textil con la llegada de alguna de las principales cadenas. «El plan equilibra proximidad más ocio y refuerza moda y complementos. Estamos en conversaciones con enseñas nacionales e internacionales», detalla. Por otro lado, también advierte que el planteamiento de la firma se enfoca en lograr una ocupación alta y sostenida en el tiempo en el centro comercial. «Tenemos una cartera de negociaciones activa y firmas escalonadas; el objetivo es elevar la ocupación de forma sostenida», asegura Sanz.

La estrategia se enmarca en el periodo de crecimiento sostenido que está viviendo el sector del 'retail', o comercio minorista, en España. Los centros y parques comerciales en España han crecido un 7,1% en ventas durante el segundo trimestre de 2025 frente a los doce meses anteriores, según datos de la sexta edición del Observatorio de espacios dedicados a gran 'retail' elaborado por PwC y Apresco. Este incremento se suma a un 5,2% de crecimiento experimentado por las ventas durante 2024, frente al cierre de 2023, y la empresa espera que la capital asturiana no se quede atrás en ese sentido. «El formato de proximidad, con mezcla de 'retail' cotidiano y experiencias, está funcionando. Oviedo cuenta con una demanda estable y un cliente que valora la comodidad y el ocio en familia; nuestro proyecto se alinea con esa realidad», sentencia el gestor de activos de la nueva propiedad de Los Prados.

De fondo, la estrategia de relanzamiento de Los Prados incluye la intención de la empresa de lograr que el ciudadanos ovetense no tenga que desplazarse a las grandes superficies de municipios cercanos como Siero, donde se encuentra Parque Principado, para realizar sus compras diarias, y competir de tú a tú. «Ese es el objetivo. Con las primeras incorporaciones ya confirmadas y las que iremos sumando, el cliente podrá resolver la compra cotidiana y disfrutar del ocio sin salir de Oviedo».

El aparcamiento

El complejo, además, dispone de más de dos mil plazas de aparcamiento repartidas en dos plantas subterráneas que continuarán siendo gratuitas para los clientes. También se mantendrán los cines, tal y como figura entre los planes de la consultora, pues se trata de uno de los principales atractivos del complejo y la idea es completar la oferta de ocio y llenar los espacios vacíos de la galería. También con una importante porción de aparcamiento gratuito en superficie, cuya concesión municipal finaliza en 2026. Sanz afirma que «estamos en conversaciones (con el Ayuntamiento) para ver sus intenciones de futuro con respecto al mismo» y lo cierto es que el equipo de gobierno local ya ha mostrado su interés de destinarlo como futuro aparcamiento del Palacio de los Deportes. Por otro lado, y sobre la acogida que ha recibido el proyecto de LyC en la ciudad, concluye que esta «ha sido muy buena» y que «mantenemos una comunicación fluida y colaborativa con el Ayuntamiento, con diligencia en los avances que requieren tramitación municipal».

En la actualidad, el Centro Comercial Los Prados, construido en 2002, cuenta con treinta y cinco marcas y cinco restaurantes. La galería combina alimentación, moda, complementos y servicios, con marcas como Cortefiel, Women'secret, Pepco, Koröshi y Alain Afflelou, entre otras. En ocio y restauración, el centro cuenta con los cines Yelmo, McDonald's, KFC o Sushi Tokio, además de un gimnasio Dreamfit de casi 5.000 metros cuadrados, el mayor de la ciudad.

Por su parte, LyC Consultores gestiona una cartera de 22 centros comerciales distribuidos por toda España, sumando un total de 800.000 metros cuadrados de superficie comercial. Se trata de una firma consolidada en el sector de la consultoría y gestión de centros comerciales a nivel nacional.