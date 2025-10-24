El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Una vista interior de la galería comercial de Los Prados, que afronta una remodelación valorada en cinco millones de euros. Mario Rojas

La firma LyC iniciará la gran reforma del centro comercial Los Prados de Oviedo a mediados de 2026

La nueva propiedad mantiene conversaciones con firmas nacionales e internacionales de moda para aumentar la oferta textil en la galería

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Viernes, 24 de octubre 2025, 07:00

Comenta

La adquisición del centro comercial Los Prados por parte de LyC Consultores dibuja un nuevo futuro para esta galería de Oviedo. La ... firma ha diseñado una ambiciosa reforma de las instalaciones valorada en cinco millones de euros para el relanzamiento de los 24.000 metros cuadrados de superficie (el hipermercado Carrefour no entra en la compra) que pasará por la actuación en las zonas comunes, la iluminación, el confort, la señalética y la eficiencia energética. Las obras se realizarán por fases para minimizar el impacto y, tal y como sostiene en declaraciones a EL COMERCIO el gestor de activos de LyC, Félix Sanz, el calendario técnico propone el inicio de los trabajos a mediados de 2026, siempre que se obtengan las licencias municipales en los plazos previstos. El objetivo, asegura, «competir y complementar» con la oferta de centros comerciales de la región y «ofrecer en la ciudad una propuesta completa y cercana, con marcas reconocidas y un ocio potente que reduzca desplazamientos a otros municipios».

