Mario Arias exige al Principado «trabajar para superar el ridículo» del proyecto de El Cristo

A. Arce Oviedo Viernes, 8 de agosto 2025, 22:27 Comenta Compartir

La polémica formada alrededor de la propuesta del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, de agrupar las sedes judiciales dispersas en el edificio de la Escuela de Minas no finaliza. Un día después de que los consejeros de Justicia y Ordenación del Territorio, Guillermo Peláez y Ovidio Zapico, respectivamente, instasen al regidor a respetar la autonomía de la Universidad de Oviedo sobre las decisiones que atañen a sus infraestructuras y de que el socialista reprochase al primer edil que podría haber ofrecido algún inmueble de titularidad municipal, el primer teniente de alcalde, Mario Arias, volvió a salir este viernes en defensa de su líder. «La izquierda se une para esconder tras un falso debate su absoluta inoperancia en El Cristo», denunció.

Lo cierto es que el asunto se inició después de que Canteli, en unas declaraciones, pusiese sobre la mesa la opción de Minas. Se descartó rápidamente y, días después, el rector, Ignacio Villaverde, cerró la puerta del todo y tachó la idea de «ocurrencia». Esto no gustó al PP. En ese sentido, Arias cargó tanto contra sendos consejeros como contra su «triste telonero». Así se refirió al portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza, que también se sumó al cruce de declaraciones criticando la exigencia del gobierno local al Principado de lograr la Agencia de Salud para La Vega cuando los suelos no son aún municipales. El teniente de alcalde excusó al regidor manifestando que su propuesta «es una idea; no un ofrecimiento formal del edificio», y añadió que, en todo caso, contaría con el respaldo del TSJA.

Así, con una diana múltiple, instó a Peláez a «ponerse a trabajar para superar el ridículo que su gobierno lleva protagonizando años en El Cristo y con la Justicia», y a Zapico, a «dejar de ir con los de la feria y volver con los del mercado», porque «forma parte del gobierno». Por otro lado, de Fernández Llaneza sostuvo lo siguiente: «En vez de exigir a sus compañeros del Principado que resuelvan de una vez por todas el proyecto de El Cristo con todas sus implicaciones y que demuestren claramente que pintan algo ante el Gobierno del Estado y consigan la Agencia de la Salud para Oviedo, sale a la palestra para tratar de torpedear esta opción».