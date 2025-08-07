El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Escuela de Minas, que la Universidad convertirá en un pabellón de gobierno. A. Piña

Peláez, sobre la reagrupación de los juzgados: «Canteli podría haber ofrecido algo de su propiedad»

El consejero de Hacienda y Justicia pide al alcalde de Oviedo que respete a la Universidad y que no cuente con sus terrenos para propuestas propias

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:16

El Plan Especial definirá el futuro de los terrenos de la antigua ciudad sanitaria, donde se erigirá como pieza vertebradora el Campus B de la Universidad ... y que permitirá, a su vez, liberar espacios para la Justicia en las facultades de Llamaquique. Un asunto que ha centrado estos días una nueva polémica entre el Ayuntamiento y la institución académica después de que el alcalde, Alfredo Canteli, propusiese agrupar los juzgados dispersos en la Escuela de Minas y de que el rector, Ignacio Villaverde, lo tachase de «ocurrencia». Sobre este particular se manifestó este jueves el consejero de Hacienda y Justicia, Guillermo Peláez, quien reprochó al regidor ovetense que, «de ofrecer algo, podría haber ofrecido algo que fuera de su propiedad», tal y como le había echado en cara el rector previamente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Casi 100.000 euros de multa para una cadena con un gimnasio en Oviedo que impuso el reconocimiento facial en el acceso
  2. 2 Un hombre de 66 años, herido grave tras ser arrollado por un tren en Pola de Siero
  3. 3 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  4. 4 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  5. 5 Las carabelas portuguesas se extienden por la costa asturiana
  6. 6 «¿Y esto, para qué sirve?»: los objetos más curiosos de la Feria de Muestras
  7. 7 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  8. 8 La sorpresa de Jesús Calleja a Asun, la asturiana de 75 años que lucha por «recuperar el valor de los pueblos»
  9. 9 Cortado el acceso por el puente de Eduardo Castro, en Gijón, tras la caída de cableado ferroviario
  10. 10 Escapa de un control, drogada y sin carné y acaba chocando contra un árbol en Gozón

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Peláez, sobre la reagrupación de los juzgados: «Canteli podría haber ofrecido algo de su propiedad»

Peláez, sobre la reagrupación de los juzgados: «Canteli podría haber ofrecido algo de su propiedad»