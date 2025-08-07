Peláez, sobre la reagrupación de los juzgados: «Canteli podría haber ofrecido algo de su propiedad»

El Plan Especial definirá el futuro de los terrenos de la antigua ciudad sanitaria, donde se erigirá como pieza vertebradora el Campus B de la Universidad ... y que permitirá, a su vez, liberar espacios para la Justicia en las facultades de Llamaquique. Un asunto que ha centrado estos días una nueva polémica entre el Ayuntamiento y la institución académica después de que el alcalde, Alfredo Canteli, propusiese agrupar los juzgados dispersos en la Escuela de Minas y de que el rector, Ignacio Villaverde, lo tachase de «ocurrencia». Sobre este particular se manifestó este jueves el consejero de Hacienda y Justicia, Guillermo Peláez, quien reprochó al regidor ovetense que, «de ofrecer algo, podría haber ofrecido algo que fuera de su propiedad», tal y como le había echado en cara el rector previamente.

Peláez no se quedó ahí. También contrapuso la posición de Canteli con la del alcalde de Siero, Ángel García, quien sí ofreció terrenos municipales para la construcción de la Ciudad de la Justicia junto a Parque Principado, cosa que agradeció. «Eso muestra la actitud de los dos alcaldes», remarcó, y reiteró el «máximo» respeto del Principado a la autonomía universitaria. También dejó claro que las soluciones a la necesidad de infraestructuras judiciales se trabajará «con consenso y dialogadamente», aunque de manera discreta, y celebró la incorporación de la Tesorería de la Seguridad Social a la comisión mixta del viejo HUCA. Eso, porque el principal proyecto de unificación de sedes judiciales del Gobierno regional parte del plan de El Cristo.

El consejero puso en valor que la ministra Elma Saiz mostró su predisposición a encontrar de veras un desarrollo urbanístico con el que todas las partes implicadas, tanto el Ayuntamiento como el Principado, se sienten «cómodos» y que suponga para los terrenos de El Cristo, para el barrio y para Oviedo, una oportunidad de desarrollo.

Algo similar a lo que manifestó, también durante su paso de ayer por la Fidma, el coordinador general de IU en Asturias y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico. Después de calificar como «una buena noticia» la incorporación de la Seguridad Social a la mesa de negociación del viejo HUCA, bajó al detalle del asunto universitario y aseguró con firmeza que la institución académica «debe ser un actor más en lo que ha de ser la ordenación de todos esos factores tan importantes para Oviedo, llámese El Cristo o juzgados, pero hay que respetarla; no se puede disponer de bienes inmuebles de la Universidad sin contar con la Universidad», replicó al regidor ovetense.