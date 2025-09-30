El Principado de Asturias continúa siendo la segunda comunidad autónoma más segura de España y Oviedo, del mismo modo, es una de las ciudades ... con menor intensidad delictiva de todo el país. Ello es gracias, en parte, a la labor de los mil quinientos funcionarios de la Policía Nacional que trabajan en la región y que tienen en la capital su sede central, la Jefatura Superior de Policía. Fue uno de los mensajes que se trasladaron este martes en el Palacio de Congresos de Calatrava durante la celebración de los Santos Ángeles Custodios, la festividad de la Policía Nacional. Un emotivo acto en el que se condecoró a veintisiete policías por su destacado servicio a lo largo del año, además de a siete personas ajenas al cuerpo y se entregó una mención honorífica a los guías caninos por su importancia. También un encuentro, al que asistió una notable representación de autoridades policiales, militares, políticas y de la sociedad civil, que sirvió para dejar claro que siempre existe margen de mejora cuando se persigue la excelencia y para reivindicar, entre otras cosas, la lucha contra la violencia de género, que cada año deja decenas de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España.

Así lo hizo la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que presidió el acto junto al comisario principal Jefe Superior de Policia de Asturias, Jorge Ignacio Moreno; el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Jesús María Chamorro; el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Gabriel Bernal del Castillo; el Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Asturias, el coronel Francisco Javier Puerta, y el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, José Ramón Prado. A juicio de Lastra, que recordó a las víctimas de los crímenes machistas de Langreo, Gijón y Laviana, «no hay minutos de silencio suficientes para rechazar la violencia contra las mujeres; necesitamos condenas firmes, justicia y compromiso social para acabar con esta realidad estructural, que no descansaremos hasta erradicarla».

Igualdad

Minutos antes, durante su discurso, el comisario principal también había puesto de manifiesto la necesidad de «seguir avanzando en el impulso de la igualdad y la dedicación a los colectivos más vulnerables como los menores, las personas con discapacidad, las mujeres víctimas de violencia de género, los mayores y las víctimas de delitos de odio».

En ese sentido, la delegada del Gobierno agradeció el trabajo del cuerpo, instó a los funcionarios a no bajar la guardia ante nuevos desafíos como la ciberdelincuencia y les ofreció el apoyo firme y sin fisuras de la Administración. «Tenéis al Gobierno de vuestro lado», para añadir a renglón seguido la enhorabuena al comisario, que lleva once meses en el cargo, tras un año de «éxitos».

Por su parte, Moreno anunció que en las próximas semanas reabrirá la renovada sede policial de la calle Plácido Arango, donde se volverá a expedir documentación, tras las obras de reforma, y manifestó su deseo de que comiencen pronto las obras del ala este del cuartel de Buenavista. También hizo un pequeño balance de su año en el cargo. «Me siento muy honrado y agradecido; yo ya empiezo a sentirme ovetense y asturiano y me siento un privilegiado».

Desastres y sucesos

El acto, tras la apertura por parte de la Real Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo con el himno de España, comenzó con la proyección de un vídeo de la Policía agradeciendo su labor a los funcionarios asturianos que intervinieron en sucesos y desastres como la dana de Valencia; la explosión de gas en Mieres el 3 de marzo; el apagón del 28 de abril, y los que forman parte de las unidades que luchan contra la violencia de género –los casos de protección de víctimas han aumentado un 9,4% en un año–.

Así, hasta 27 policías desfilaron para recibir sus medallas. Tras ellos, se concedió el ingreso en la Orden al Mérito Policial con distintivo blanco a la fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer en la Fiscalía General del Estado, Maria Eugenia Prendes; el teniente coronel de la Delegación de Defensa en Asturias, Jesús Angel Rueda; el capitán de la Guardia Civil, Francisco Javier García; el inspector de la Policía Local de Oviedo, Jacobo Fernández; la técnica superior de la Delegación del Gobierno, Blanca Rosa Viejo; el cabo primero del Ejército de Tierra, Javier Salguero, y la guardia civil Raquel Álvarez.

También se hizo entrega de metopas distinguidas por el trabajo conjunto con la Policía Nacional a la Asociación Centro Trama, al colegio La Ería, a la doctora Laura García Isidro, a Francisco Javier Fernández García y a Loli Ferri Hidalgo a título póstumo. Al final, un homenaje con salvas a los policías fallecidos y el himno del cuerpo.