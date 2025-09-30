El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Un instante del acto en el Palacio de Congresos de Calatrava. Mario Rojas
Ángeles Custodios

«No hay minutos de silencio suficientes para rechazar la violencia contra las mujeres»

La Policía Nacional condecora a veintisiete agentes, a siete personas ajenas al cuerpo y a los guías caninos durante la celebración de los Ángeles Custodios en Oviedo, donde se reivindicó la lucha contra el machismo

Alberto Arce

Alberto Arce

Oviedo

Martes, 30 de septiembre 2025, 18:35

El Principado de Asturias continúa siendo la segunda comunidad autónoma más segura de España y Oviedo, del mismo modo, es una de las ciudades ... con menor intensidad delictiva de todo el país. Ello es gracias, en parte, a la labor de los mil quinientos funcionarios de la Policía Nacional que trabajan en la región y que tienen en la capital su sede central, la Jefatura Superior de Policía. Fue uno de los mensajes que se trasladaron este martes en el Palacio de Congresos de Calatrava durante la celebración de los Santos Ángeles Custodios, la festividad de la Policía Nacional. Un emotivo acto en el que se condecoró a veintisiete policías por su destacado servicio a lo largo del año, además de a siete personas ajenas al cuerpo y se entregó una mención honorífica a los guías caninos por su importancia. También un encuentro, al que asistió una notable representación de autoridades policiales, militares, políticas y de la sociedad civil, que sirvió para dejar claro que siempre existe margen de mejora cuando se persigue la excelencia y para reivindicar, entre otras cosas, la lucha contra la violencia de género, que cada año deja decenas de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en España.

