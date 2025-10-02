José Castellano: «La Noche Blanca de Oviedo estará en la línea de las mejores que se han hecho»

José Castellano (Oviedo, 1972) es la cabeza pensante de la Noche Blanca, una actividad muy asentada en Oviedo y que regresa este sábado. ... La ciudad se transformará en un gran escenario nocturno durante más de diez horas de programación –entre las cinco de la tarde y las tres de la madrugada–, con la participación de más de un centenar de artistas de diferentes países que ofrecerán más de 40 actividades en más de 40 enclaves. Este año aprovecha el tirón de la candidatura de Oviedo a Capitalidad Europea de la Cultural 2031 y llega con más presupuesto y escenarios novedososos, como el Palacio de los Deportes y el Archivo Histórico.

–Vuelve la Noche Blanca.

–Sí. Yo creo que estará en la línea de las mejores en cuanto a número de actividades y calidad de las actividades. Que son unas 44. Es de los años buenos, una parte porque se aumentó algo el presupuesto.

–¿Cuánto cuesta?

–El presupuesto de la Fundación Municipal de Cultura es de 135.000 euros. a los que se añade un patrocinio de Red Eléctrica Española y se añade también una actividad que paga la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. El total debe andar por los 200.000 euros, más o menos.

–¿Se vuelve a los buenos años del gran gasto?

–Como a los buenos años, vamos a decir. Tras dos años bajos, 2023 y 2024, ahora se está volviendo a recuperar gracias, por una parte, a la capitalidad y a patrocinios externos. Para hacer una buena Noche Blanca necesitas un presupuesto mínimo y cuando bajas de ahí se nota en la calidad.

–¿Cuáles serán las actividades estrella?

–Yo diría que varias. La del Palacio de los Deportes, por una parte, porque es una actividad muy potente y se utiliza este espacio que se va a querer utilizar habitualmente para espectáculos culturales. Me parece bien que se use para las dos cosas, deporte y cultura, porque yo creo que Oviedo, a nivel deporte, no tiene unas necesidades tan grandes como para usar exclusivamente el Palacio para Deportes. Está el Oviedo Baloncesto, ahí entrenan equipos, etcétera. Pero, claro, un pabellón para 5.000 personas, con un equipo que a lo mejor mete 500 o 600 personas...

–Han llegado a meter 5.000 hace nada.

–Pero era el primer partido... Bueno, tiene 2.400 socios: quiero decir que aunque vayan todos y vaya algo más de gente son 3.000, que es un poco más de la mitad del aforo. Yo creo que no es mala idea, sin quitar nada de lo de deportes, que se pueda utilizar para otro tipos de espectáculos. Está muy bien pensado porque se puede desmontar la pista en tres horas y tener un espacio diáfano de hormigón pulido en el que se pueden hacer otras cosas. Eso no quiere decir, obviamente, que se dejen de hacer deportes.

–¿Y en la fábrica de armas?

–En la fábrica de armas tengo dos actividades que me parecen bastante interesantes, quizá no tan espectaculares como la del Palacio de Deportes. Una es una actividad con Olga Mesa, una coreógrafa de Avilés muy potente que vive en Francia hace 35 años. Está entre las más importantes de Europa. Viene con Francisco Ruiz Infante, un videocreador, y hacen una pieza específica para el claustro de la fábrica con participación del público. Y luego en la nave grande, en la M1, haremos una cosa que se llama 'Voces de la fábrica', que me parece muy interesante porque surge de que pensamos que en la fábrica, desde que empezó toda esta actividad cultural, siempre se usa como continente, pero nunca generó contenido, y pensamos, ¿por qué no hablamos con la gente que trabajó y vivió en la fábrica? Va a ser para 150 personas. Hemos identificado una serie de personas que han vivido y trabajado ahí y nos van a contar cómo era la vida allí. En la fábrica llegó a haber casi 2.000 personas trabajando, 1.800 me parece en las épocas de mayor producción. Entonces, la fábrica de armas era una ciudad, tenía su economato, su comedor, su escuela…

–La Noche Blanca es un festival para todos los públicos.

–No preparo las actividades para mí, las hago para los demás, obviamente. Para una ciudad, lo que tengo es que optimizar el presupuesto para que llegue al mayor número posible de gente y para que esa gente lo disfrute lo más posible. Ese es el rollo. No tengo más.