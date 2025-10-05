El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

La instalación lumínica en el Palacio de los Deportes. Alex Piña

«Se notó en la calle que era un día especial»

El director de la Noche Blanca, José Castellano, asegura que «que el tiempo nos asustó pero el público respondió» y llenó las actividades

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Domingo, 5 de octubre 2025, 19:07

«El día comenzó con miedo en el cuerpo por culpa del mal tiempo y la lluvia pero cuando comenzaron las actividades vimos que el público respondía y empezaba a llenar». Así valoró este domingo el director de la Noche Blanca 2025, José Castellano, la intensa jornada de la celebración de la noche del sábado en Oviedo, que llenó de colas de personas la mayor parte de los más de 30 edificios que albergaron las 45 actividades programadas.

A falta de datos concretos sobre aforos y número de personas presentes en las actividades, que tendrá que facilitar la Concejalía de Cultura, la sensación generalizada es que la presencia de público desbordó las regulares expectativas que durante toda la jornada se cernían sobre la Noche Blanca.

«No hubo aforos completos en todas las actividades pero en muchas sí, no en vano el único dato que manejo fue el del Palacio de los Deportes, donde en el primer pase del espectáculo de luz Pleonexie llegamos a contar hasta 1.500 personas, el Filarmónica con la actuación de Álex de la Iglesia y Edu Galán se llenó al completo y se quedó mucha gente fuera y , aunque no tengo datos, de las actividades de la Fábrica de la Vega, me han dicho que funcionó muy bien y la gente quedó contenta», explicó Castellano. En resumen, «se notó en la calle que era una noche especial y el público así lo demostró», sentenció el director de la Noche Blanca'

La resaca de la jornada ha sido buena tras 45 actividades culturales tanto de vanguardia como más clásicas que superaron la prueba de la lluvia.

Salvo las ya contadas de Pleonaxie y Álex de la Iglesia y sus asesinatos favoritos, también concitaron gran expectación las rutas urbanas por la ciudad o 'Las voces de la fábrica' en la que las personas que vivieron y trabajaron en La Vega explicaba cómo fue su vida en el más grande complejo fabril de la ciudad.

