Noche Blanca, noche de multitudes en Oviedo Los espectáculos del Palacio de los Deportes y La Vega marcaron el camino de más de 40 actividades dirigidas hacia la Capitalidad Europea de la Cultura

Rafael Francés Oviedo Sábado, 4 de octubre 2025

Es verdad que el tiempo no acompañó. Es verdad que la derrota en casa del Real Oviedo deslució las celebraciones, pero también es cierto que la edición 2025 de la Noche Blanca deslumbró a los muchos ovetenses y no ovetenses que se acercaron a la ciudad para disfrutar de unos 40 espectáculos por casi todos los rincones de Oviedo. Ni lluvia ni gaitas, la Noche Blanca es ya un clásico de Oviedo y lo demostró este sábado cuando pese al tiempo las calles y las actividades se llenaron de gente hasta los topes, con colas de espera por todos lados. Como muestra un botón. La que se puede considerar como actividad estrella de la noche, el espectáculo de luces en el Palacio de los Deportes, registró más de 1.200 personas en el primer pase a las ocho y media de la tarde, según fuentes de la organización.

Actos, muchísimos. Aunque dos marcados con lápiz rojo en dos ubicaciones casi icónicas, el Palacio de los Deportes por ser de nuevo cuño, y la fábrica de La Vega por ser uno de los grandes reductos de una cultura algo alternativa, o al menos no muy conocida en Oviedo.

En el Palacio de los Deportes, el público congregado y el alcalde, Alfredo Canteli, que se pasó por allí atraído, como todos los demás, por la fama de 'Pleonexie', donde el arte y la tecnología se fundieron gracias al buen hacer de Maxime Houot y Collectif Coin, ambos comprometidos con la producción de obras interdisciplinares, con especial atención a las artes digitales, pudo observar una instalación lumínica performática cinética monumental. El resultado, un ballet de luces que sorprendió al numeroso público presente. Para los ya talluditos, fue la rememoración de la discoteca Albert Hall, después La Real, el día de su apertura hace más de 40 años.

Había que estrenar desde el punto de vista cultural el Palacio de los Deportes porque desde el punto de vista deportivo ya lo había hecho el Oviedo Club Baloncesto–, y ayer la puesta de largo se realizó con ocho grúas que se activaban en un ballet mecánico, proyectando líneas de luz y formas orgánicas. La obra partió de una reflexión en torno al concepto de pleonexia, término que designa el deseo insaciable de poseer.

Alfredo Canteli, ataviado con oscuras gafas de sol después de su operación de cataratas, destacó que «este Noche Blanca está hecha pensando en esa Capital Europea de la Cultura. Hay que pasar el pase este año, el corte en diciembre y el año que viene hay que seguir luchando todos muy unidos».

A su lado José Castellano, organizador de la Noche Blanca, destacó que pese a la lluvia la participación era alta: «Las cosas que me van llegando es que hay mucha gente en los sitios habituales. Ya hay cola en el Filarmónica para lo que empieza a las nueve y aquí como veis hay bastante cola».

El estreno fue de campanillas y quedaron como segundo plato, no por su falta de calidad si no por el mencionado espectáculo, dos actividades preparadas en La Vega, la meca del arte más difícil de encontrar en la ciudad.

Por un lado, la actividad 'Algunos presagios de deseo para una noche en blanco', de Hors Champs. Una compañía de la reputada coreógrafa asturiana residente en Francia, Olga Mesa, y de Francisco Ruiz de Infante. Representaron un proyecto-manifiesto que incluyó la performance 'Cabaretera Soneto 66 (el de la verguenza)'.

La danza se apoderó del claustro de La Vega y en la nave M1 se estrenó 'Voces de la fábrica', un recorrido por la historia de la instalación fabril, cuando era una industria militar, en la que los propios protagonistas de aquella época contaron sus vivencias en la factoría ovetense. Una actividad de patrimonio sonoro que dio voz a quienes vivieron, trabajaron e hicieron posible este enclave privilegiado, cargado de historia, memoria y posibilidades. La actividad estuvo coordinada por Alejandro Carantoña. Así el público asistente tuvo la oportunidad de escuchar a la fábrica.

Ya fuera de los dos núcleos principales y casi a la misma hora que las actividades del Palacio de Deportes y de La Vega, el director de cine Álex de la Iglesia, padre de ya considerados clásicos como 'Perdita Durango', 'Acción mutante' o 'El día de la bestia', compartió escenario en el Teatro Filarmónica con el escritor Edu Galán y realizaron juntos un recorrido por sus asesinatos favoritos de la historia del cine, un viaje lleno de referencias fílmicas.

Por el medio 'Sanar Oviedo', en la que artistas reflejaban la forma de ser o los sentimientos de las personas que se acercaban con un extraordinario éxito de público y otra multitud de actividades que, pese a la lluvia, fueron un éxito sonado. Un detalle, pese a la lluvia no hubo ni una cancelación. Éxito de crítica y público en todo, desde las librerías, museos o galerías.

Lleno para explorar el patrimonio urbano e industrial La Noche Blanca sirvió este sábado para que centenares de personas se acercaran al patrimonio urbano e industrial de Oviedo, Las rutas por la ciudad también colgaron el cartel de lleno. Durante noventa minutos, y con dos pases, los participantes que salieron de la plaza de la Escandalera disfrutaron de los edificios más sorprendentes de la ciudad de la mano de David Alonso, que les guió por la historia de estos inmuebles y de quienes los hicieron posible entre los años 1900 y 1930, con muestras de eclecticismo, modernismo, regionalismo o racionalismo. No hay ciudad sin edificios simbólicos y menos sin memoria obrera y pasado industrial. Decenas de personas partieron del cibercentro de La Lila para sumergirse en la historia de la fábrica de armas de La Vega, la colonia de San Feliz o la Fábrica de Gas, con otras paradas en la calle Alfonso III El Magno, el cortijo de Regla o la plaza de Trascorrales. Igualmente abrieron sus puertas de noche otros dos símbolos de la actividad política y empresarial de la ciudad. La Junta General del Principado se sumó a la Noche Blanca para ofrecer tres visitas guiadas, cada una con treinta personas, que permitieron conocer sus rincones más emblemáticos. Como la sala de juntas de la Cámara de Comercio de Oviedo, donde ayer se pudo disfrutar del conjunto de retratos de los diecisiete presidentes de la entidad, algunos reconocidos en las calles de la ciudad.