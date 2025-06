Una «nueva puerta» de entrada a El Antiguo por El Campillín

J. C. R.

El concejal de Planeamiento Urbanístico, Ignacio Cuesta, defendió que el futuro aparcamiento subterráneo de El Campillín no afectará «en absoluto» al parque. Se trata, a su juicio, de «una obviedad de tal naturaleza que casi sonroja que se tenga que trasladar aquí». Tras ser preguntado en el Pleno por IU-Convocatoria por Oviedo sobre la instalación de este aparcamiento, explicó que la actuación depende en todo caso de su viabilidad técnica, para lo que el pasado lunes se iniciaron los estudios geotécnicos pertinentes. «Si no es posible, obviamente no se hará», aseguró.

Cuesta recordó que la carencia de plazas de aparcamiento en la zona, detectada en informes previos, está alineada con estudio de revilización del casco antiguo, el Plan de Movilidad Urbana Sostenible y con la apuesta municipal por intensificar y culminar la peatonalización en la zona.

El concejal señaló que el proyecto permitiría integrar las zonas aledañas al centro histórico y generar «una nueva puerta de entrada a la parte baja del casco antiguo» la que presenta «mayores problemas». Avanzó que el Ayuntamiento estudia ampliar aceras, reducir viarios y analizar en detalle la supresión de aparcamientos en la calle San Pedro de Mestallón.

Por otro, en cuanto al futuro de La Malatería, en el contiguo barrio de San Lázaro, explicó que el Principado, con quien se ha reunido en varias ocasiones por este asunto, acometerá obras provisionales para la reparación del alero con chapas, que se cayó por su mal estado hace escasos días.

