Una de las empresas del 'caso Enredadera' puja por el contrato de cambio de farolas de Oviedo Un agente de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF), en el registro en el Ayuntamiento el 3 de julio. / PABLO LORENZANA Las alusiones a Aluvisa y a supuestos tratos de favor en el Ayuntamiento son constantes en las escuchas de la UDEF JUAN CARLOS ABAD OVIEDO. Sábado, 11 agosto 2018, 02:42

Aparte de los contratos en tramitación que atañen a la Policía Local, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) requirió al Ayuntamiento de Oviedo otra licitación más. Según pudo saber ayer este diario, los agentes que investigaron el 'caso Enredadera' intervinieron, durante el registro a las dependencias consistoriales del pasado 3 de julio, toda la información en relación a la sustitución de 121 farolas de cinco brazos modelo 'Bailén I'.

En un principio, la instrucción del caso elaboró una listado de empresas implicadas en la trama y, en teoría, el Ayuntamiento solo tenía relación contractual con dos de ellas: Aplicaciones Gespol, que desde 2010 actualiza el software de las PDA de los agentes municipales, e Integración de Servicios Administrativos, propiedad de Ángel Luis García, 'el Patatero', uno de los principales investigados en la trama. Pero también requirieron toda la información disponible sobre licitaciones de alumbrado público.

La razón se encuentra en el sumario y las escuchas practicadas. Las alusiones a posibles amaños de contratos en el Ayuntamiento en favor de Alumbrados Viarios S. A. (Aluvisa), que no está en la causa, es constante por parte de los implicados en la trama. Aluvisa, actual concesionaria de la red semafórica y control del tráfico, concurre en estos momentos y junto a otras siete mercantiles, a la adjudicación de la sustitución de las farolas isabelinas- «'podres'», según las calificó el alcalde el pasado invierno- por un precio de salida de 400.000 euros.

«Canta mucho, le han dado los semáforos y ahora la radio», achaca 'el Patatero' al comisario

Aun con todo, no es la mejor posicionada tras la apertura de los sobres económicos, Goyastur se ofrece por 268.00 euros y la avilesina Electricidad y Electrónica Martín A. G. por un importe similar 268.470; aunque ambas ofertas parecen bajas temerarias. Aluvisa colocó el precio en 382.186 euros, también inferior a Urbalux, Eiffage Energía, Imesapi, Eulen y Equipamientos de Señalización y Control, todas ellas en un rango de precios de los 300.000 a los 400.000 de la licitación, que no ha finalizado y está por llegar a junta de gobierno.

Se entiende, asimismo, que Rubén Rosón, concejal de Economía, avanzara un día antes que la fiscalización y control de los contratos del área de Seguridad Ciudadana se extiende al de alumbrado, dependiente del área de Infraestructuras.

Las consecuciones de Aluvisa con el Consistorio ovetense, según se desprende de las escuchas incorporadas al sumario de la 'Enredadera', fue motivo de discusión entre el exjefe de la Policía Local, José Manuel López, investigado en la causa, y 'el Patatero'. El empresario leonés adquirió Integración de Servicios Administrativos a su exsocio pero este, habría quedado como hombre fuerte y conseguidor para otras empresas en Oviedo y, supuestamente, tendría los favores del comisario.

La fiscalización de contratos de Policía y Bomberos se amplía al área de alumbrado

El 9 de mayo de 2017, 'el Patatero' llama a otro de sus socios para contarle que «va a volver a abrir el tema de los semáforos, que fue una auténtica indecencia» y que «canta mucho que le han dado los semáforos y ahora la radio -emisoras de la Policía» a Aluvisa. Algo que no fue así, puesto que la licitación de las emisoras fue a parar a AERCO. «José Manuel ha hecho lo peor que se puede hacer, que es morder la mano que te da de comer», añade el conseguidor en alusión a que el comisario tendría tratos de favor con la empresa y el exsocio de 'el Patatero'.

En una conversación anterior entre ambos, el comisario defiende la legalidad del proceso: «Mi gente no hace eso, evalúa lo que hay y si no está no está, ni pucherazo ni nada». «Tú eres tonto, chaval», añade, cuando 'el Patatero' amenaza con «tirar de la manta» de los semáforos.

La oposición advierte parálisis

El Partido Popular y Ciudadanos coincidieron ayer en diagnosticar la «parálisis» a la que está abocado el Ayuntamiento tras la 'operación Enredadera' y la cercanía de las elecciones municipales del año que viene.

Gerardo Antuña afirmó ayer que «a nueve meses de las elecciones el nerviosismo entre los miembros del tripartito es más que evidente», en alusión a la «escalada en las declaraciones» de los miembros el gobierno, que «demuestran falta de gestión, falta de entendimiento, incapacidad y un único pegamento que unía la débil coalición, impedir que gobernara el partido que más votos obtuvo de los ovetenses». Pese a las críticas, Antuña añadió que el gobierno «tiene nuestro apoyo para que se revisen todos los contratos que sean necesarios de los mandatos anteriores y del mandato actual». Precisó, eso sí, que «todos los contratos han sido ya revisados por el área de fiscalización en su momento y cuentan con el visto bueno de los funcionarios de dicha área del Ayuntamiento de Oviedo».

Luis Pacho, por su parte, explicó que al tripartito «le es imposible hacer una acción coordinada, unificada y coherente y eso lo pagan todos los ciudadanos». Añadió que, «si no está pasando ya, pasará de cara a las elecciones: Oviedo no tiene gobierno».