«Vamos a llegar al fondo de este asunto», advierte el alcalde

El equipo de gobierno acelera para personarse en la causa penal abierta por el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, donde se están instruyendo las diligencias de la 'operación Enredadera' y en la que se encuentran investigados el exjefe de la Policía Local, José Manuel López, y el subinspector responsable del área técnica del servicio.

Ayer, el alcalde, Wenceslao López, dictó una providencia para que el servicio de Abogacía Consistorial informe sobre los trámites que se deben seguir para que el Ayuntamiento se persone en la causa o «bien tomar otras medidas que nos permitan acceder a la información que ya no esté bajo secreto de sumario. Vamos a llegar al fondo de este asunto». También convocó al resto del gobierno a una reunión el lunes para discutir los próximos pasos que se decidan tomar. La cita la sugirió el propio responsable de la Abogacía Consistorial el pasado viernes.

Era lo que le venía solicitando su socio mayoritario de gobierno, Somos, que insistió ayer por la mañana. El concejal de Economía, Rubén Rosón, valoró ayer como «un primer paso» esta decisión del alcalde, porque «necesitamos personarnos en la causa» para obtener más información sobre la misma. Defendió de nuevo, pese al rechazo del regidor, «la inmediata contratación» de un director general de Policía, y más revisiones en la casa: «Como prevé la ley, una figura directiva proveniente de otra administración pública, así como una investigación interna que analice los últimos diez años de contratos de la Policía y Bomberos municipales».

«Contra la corrupción no cabe la parálisis. Estamos convencidos de que contaremos con el apoyo de nuestros socios para aplicar estas medidas que son de pura lógica y un auténtico clamor ciudadano», argumentó el edil de Somos.

Izquierda Unida se mostró más cauta. Su concejal Iván Álvarez prefirió esperar a la reunión del lunes «para confirmar los movimientos que podemos empezar». «Tomaremos todas las medidas para limpiar el nombre de Oviedo, la administración local trabajará de manera acompasada con la judicial. Si alguien está manchado lo tendrá que pagar», declaró el edil de Interior.

Por su parte, el concejal de Seguridad Ciudadana, Ricardo Fernández, aseguró que «nos hemos estado moviendo, pero huimos del ruido en la medida de lo posible». También quiso «preservar la labor de los policías que están a pie de calle, separarlos de todo esto». «Además de estar preocupado, he estado actuando hasta donde el marco legal me ha permitido y con los informes de funcionarios necesarios para tomar decisiones, entre las que ha estado el cese del Jefe de la Policía», y la paralización de contratos, se explicó el regidor. No obstante, a renglón seguido recordó que «las decisiones municipales deben ir acompasadas a la información que se pueda obtener y al proceso desde el ámbito judicial».