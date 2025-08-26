El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Tráfico en el centro de Oviedo. Mario Rojas

La oposición acusa al gobierno local de «desaprovechar» la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

IU critica que la propuesta «se limita al centro y excluye a los barrios» y Vox denuncia el «afán recaudatorio» del Ayuntamiento

A. Arce

Oviedo

Martes, 26 de agosto 2025, 18:52

El equipo de gobierno del PP tan solo ha estimado tres de las casi una veintena de enmiendas presentadas por los partidos de la oposición al proyecto técnico y la ordenanza de la futura Zona de Bajas Emisiones de Oviedo. Tres propuestas del PSOE e IU que consisten en ampliar el desarrollo de la normativa y recomendaciones en el preámbulo del texto; introducir en uno de sus artículos sendos compromisos de «velar por integrar en la ZBE las políticas de igualdad de género reflejadas en su Plan de Igualdad», y exigir a todas las empresas que sean adjudicatarias de contratos públicos a partir de la implantación de las restricciones la utilización de vehículos con etiqueta ambiental. El asunto irá este miércoles a la comisión correspondiente, pero los grupos ya manifestaban ayer su descontento.

Según el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, reclamó una ZBE «integral» y denunció que «el Ayuntamiento está desaprovechando una oportunidad clave para transformar Oviedo con criterios de justicia ambiental y social». A su juicio, la ZBE propuesta «se limita al centro» y «excluye» a los barrios más afectados por la contaminación. Además, «no prevé exenciones para las rentas bajas, lo que convierte una medida ambiental en una carga injusta para quienes tienen menos recursos».

Por su parte, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, que había presentado una enmienda a la totalidad que no ha salido adelante, calificó la medida de «injusta, arbitraria y puramente ideológica». «Denunciamos que la ZBE no tiene nada que ver con la salud ni con el medio ambiente, sino con la obsesión recaudatoria del PP de Canteli, que prevé ingresar más de cinco millones en sanciones durante los próximos años», aseguró. También tachó de «incoherencia» que «la única zona con algo de contaminación queda fuera de la ZBE» y advirtió que «se penaliza a familias, trabajadores, comercio y rentas más bajas».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un botellazo acaba con las fiestas de Contrueces, en Gijón: «Por culpa de un gracioso, no vamos a seguir tocando»
  2. 2 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros
  3. 3 Susto en Gijón: un coche invade una acera repleta de viandantes y derriba una farola
  4. 4 Orlegi inyecta 11 millones de euros al Sporting de Gijón a través de un crédito participativo
  5. 5 Muere Manuel de la Calva, la mitad del Dúo Dinámico
  6. 6 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  7. 7

    Los deberes del Real Oviedo en la última semana del mercado de fichajes
  8. 8

    Cabárceno denunciará a tres turistas por colarse en el recinto de los lobos
  9. 9 Fallece a los 81 años Isabel Pisano, una actriz y periodista que rompía moldes
  10. 10 En Gijón hay ocho relojes de sol a la vista

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La oposición acusa al gobierno local de «desaprovechar» la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo

La oposición acusa al gobierno local de «desaprovechar» la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo