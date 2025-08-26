La oposición acusa al gobierno local de «desaprovechar» la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo IU critica que la propuesta «se limita al centro y excluye a los barrios» y Vox denuncia el «afán recaudatorio» del Ayuntamiento

A. Arce Oviedo Martes, 26 de agosto 2025, 18:52 Comenta Compartir

El equipo de gobierno del PP tan solo ha estimado tres de las casi una veintena de enmiendas presentadas por los partidos de la oposición al proyecto técnico y la ordenanza de la futura Zona de Bajas Emisiones de Oviedo. Tres propuestas del PSOE e IU que consisten en ampliar el desarrollo de la normativa y recomendaciones en el preámbulo del texto; introducir en uno de sus artículos sendos compromisos de «velar por integrar en la ZBE las políticas de igualdad de género reflejadas en su Plan de Igualdad», y exigir a todas las empresas que sean adjudicatarias de contratos públicos a partir de la implantación de las restricciones la utilización de vehículos con etiqueta ambiental. El asunto irá este miércoles a la comisión correspondiente, pero los grupos ya manifestaban ayer su descontento.

Según el portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, reclamó una ZBE «integral» y denunció que «el Ayuntamiento está desaprovechando una oportunidad clave para transformar Oviedo con criterios de justicia ambiental y social». A su juicio, la ZBE propuesta «se limita al centro» y «excluye» a los barrios más afectados por la contaminación. Además, «no prevé exenciones para las rentas bajas, lo que convierte una medida ambiental en una carga injusta para quienes tienen menos recursos».

Por su parte, la portavoz de Vox, Sonsoles Peralta, que había presentado una enmienda a la totalidad que no ha salido adelante, calificó la medida de «injusta, arbitraria y puramente ideológica». «Denunciamos que la ZBE no tiene nada que ver con la salud ni con el medio ambiente, sino con la obsesión recaudatoria del PP de Canteli, que prevé ingresar más de cinco millones en sanciones durante los próximos años», aseguró. También tachó de «incoherencia» que «la única zona con algo de contaminación queda fuera de la ZBE» y advirtió que «se penaliza a familias, trabajadores, comercio y rentas más bajas».