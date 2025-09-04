La oposición critica el bajo nivel de ejecución presupuestaria en Oviedo El PSOE y Vox hablan de «una «nefasta gestión» e IU advierte de que vigilará que se cumplan los proyectos acordados en su pacto con el PP

Los datos de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento de Oviedo en el primer semestre de 2025, que alcanzó los 10,9 millones de euros, un 12% sobre los 78 previstos para todo el año, según el informe municipal publicado este miércoles, son decepcionantes para la oposición.

El PSOE muestra su «preocupación por el desplome de las inversiones en lo que llevamos de año», especialmente en comparación con el ejercicio anterior a 30 de junio, cuando ya se había ejecutado un 22%. «Muestra varios de los problemas que arrastra el equipo de gobierno de Canteli: errores administrativos, demoras y fallos en contratación, escaso seguimiento de las obras, recurso continuo a los modificados y una tendencia a publicitar y presupuestar muy por encima de su capacidad de gestión», valora el concejal Javier Ballina.

En su opinión, solo genera «frustración» que el Ayuntamiento inmovilice 78,6 millones de euros en promesas de obras «que luego no se realizan». Destaca los datos «demoledores» en instalaciones deportivas. De los 28 millones de euros reservados, cifró, se han realizado 6,6. Y aporta más ejemplos para denunciar la «mala gestión y parálisis». «Del millón de euros presupuestado para adecuar los espacios de la galería comercial del Calatrava a sus nuevos usos, ni un solo euro, o de los 7 millones destinados a movilidad y a la Zona de Bajas Emisiones, apenas se han ejecutado 244.000 euros».

Por tanto, pide al gobierno local que deje de poner «la viga en el ojo ajeno» y abandone sus críticas al Principado. Sus datos, asegura, «son mejores que los del Ayuntamiento de Oviedo».

Desde Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo se muestras un poco más cautos: «El dato del 12% hasta junio, aunque sea reducido, hay que tomarlo con cautela». No obstante, el partido liderado por Gaspar Llamazares, advierte de que «estaremos atentos y vigilantes al ritmo de ejecución durante los próximos meses, especialmente en lo que respecta a las inversiones acordadas con nuevo grupo en el marco de los acuerdos con el equipo de gobierno local», que espera que se cumplan en tiempo y forma.

Vox levanta más la voz y habla de «mala gestión»: «El equipo de gobierno de Alfredo Canteli es incapaz de sacar adelante aquellos proyectos necesarios y urgentes para satisfacer las necesidades de sus vecinos, así como para dotar a Oviedo de infraestructuras imprescindibles para asegurar la prosperidad y el futuro de nuestro municipio». Frente a esto, denuncia una subida de impuestos y pregunta a qué va destinada. «El año pasado fue el Bulevar y este año el Palacio de los Deportes pero más allá de estos hitos», reclama otras inversiones: desde la mejora de las calles y el saneamiento a la zona rural. O proyectos comprometidos como la plaza de toros, los accesos al Carlos Tartiere, el paseo de los Álamos, el plan para revitalizar El Antiguo o el PGOU.