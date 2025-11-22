El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alfredo Canteli. Mario Rojas

«La oposición está para criticar porque no valen para otra cosa», asegura el alcalde de Oviedo

«Estamos con ello», advierte Canteli sobre el proyecto de La Vega, tras las críticas del resto de partidos por postergar el futuro de los terrenos en el presupuesto

R. F. / A. A.

Oviedo

Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:22

Comenta

Una de las críticas que recibió el gobierno local del PP en Oviedo durante el Pleno extraordinario de presupuestos del viernes por parte ... de la oposición tuvo que ver con el futuro de La Vega en las cuentas. La edil de Economía, Leticia González, calificó como una mentira que no se estuviese destinando «ni un euro» al proyecto y así lo reiteró el alcalde, Alfredo Canteli este sábado. En sus palabras, «estamos con ello: hay que reunir a la comisión, luego un concurso de ideas para hacer el proyecto definitivo y a partir de ahí, a trabajar. No hay nada parado», sentenció.

