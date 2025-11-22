«La oposición está para criticar porque no valen para otra cosa», asegura el alcalde de Oviedo «Estamos con ello», advierte Canteli sobre el proyecto de La Vega, tras las críticas del resto de partidos por postergar el futuro de los terrenos en el presupuesto

R. F. / A. A. Oviedo Sábado, 22 de noviembre 2025, 18:22 Comenta Compartir

Una de las críticas que recibió el gobierno local del PP en Oviedo durante el Pleno extraordinario de presupuestos del viernes por parte ... de la oposición tuvo que ver con el futuro de La Vega en las cuentas. La edil de Economía, Leticia González, calificó como una mentira que no se estuviese destinando «ni un euro» al proyecto y así lo reiteró el alcalde, Alfredo Canteli este sábado. En sus palabras, «estamos con ello: hay que reunir a la comisión, luego un concurso de ideas para hacer el proyecto definitivo y a partir de ahí, a trabajar. No hay nada parado», sentenció.

El regidor no se quedó ahí y cargó con dureza contra la oposición, aunque sin definir por partidos. «La oposición está para criticar porque no valen para otra cosa», afirmó, y añadió a renglón seguido que el Oviedo actual es «creciente» y «está muy vivo en todos los aspectos». «La oposición está ahí porque los ovetenses los pusieron ahí y yo creo que seguirán estando en la oposición en las próximas elecciones porque no valen para otra cosa».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión