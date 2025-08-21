La oposición exige modificar el Plan de Canteras para «preservar el monte Naranco» de Oviedo Los grupos piden que s deje de regir la ciudad «en base a normas del siglo pasado» y señalan como de «alto riesgo» la ampliación de la zona de extracción de Arcelor

A. Arce Oviedo Jueves, 21 de agosto 2025, 20:00

La junta de gobierno local trató ayer la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación de Oviedo para las canteras del Naranco que permitirá a ArcelorMittal ampliar en casi seis hectáreas la zona de extracción de dolomía en la cara menos visible del pulmón verde ovetense a cambio de liberar como suelo no urbanizable cerca de veinticuatro hectáreas en las áreas de La Güeñaz y Nozalicos. La oposición no tardó en salir a reaccionar para exigir al Ayuntamiento que priorice la protección del Naranco y revise de una vez por todas el Plan de Canteras, de 1997.

Así lo solicitó el portavoz del PSOE de Oviedo, Carlos Fernández Llaneza. En sus palabras, «cualquier noticia sobre la ampliación de canteras en el Naranco es preocupante». Si bien admitió que las materias primas son imprescindibles para el desarrollo industrial de Asturias, reivindicó la importancia de «preservar el Naranco». ¿Cómo? En parte, «revisando cuanto antes» el Plan Especial de Industrias Extractivas y el propio Plan General de Ordenación. Ambas, criticó, «normas del siglo pasado». Y aunque «parece que Canteli se encuentra muy cómodo con las cosas del siglo pasado, es necesario abrir el debate y poner sobre la mesa la necesaria protección del Naranco, porque el impacto de las canteras es indiscutible», aseguró.

En similares términos se manifestó el líder de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, quien advirtió del «riesgo ambiental de la ampliación de la cantera». Una operación, señaló, «de alto riesgo en un terreno especialmente delicado» en el que, a su juicio, no se debería actuar a la ligera. «El problema no está tanto en el balance superficial como en los detalles; el derecho de explotación caduca y la restauración es obligatoria. ¿Qué se gana realmente con esta operación?», se preguntó, para denunciar a renglón seguido que «no se puede jugar con el futuro ambiental de Oviedo por intereses a corto plazo».

Por su parte, Sonsoles Peralta (Vox), defendió todas aquellas inversiones «que generen empleo y riqueza», aunque adelantó que «estaremos atentos al proyecto para garantizar que se ejecute con transparencia y con el mayor beneficio para los vecinos». Tras ello, puso énfasis en el hecho de que «el Partido Popular vuelve a tener que recurrir a modificaciones puntuales del PGO por carecer de una revisión del Plan General acorde a las necesidades del concejo, que nos lleva a perder oportunidades de inversión, de crecimiento económico y lastra el futuro de Oviedo».

También pusieron el grito en el cielo los ecologistas asturianos. La Coordinadora Ecoloxista denunció que el acuerdo entre el Ayuntamiento y Arcelor para la modificación puntual del Plan General con el objetivo de ampliar la industria extractiva en la parte protegida del Naranco «se hace sin atender las alegaciones» presentadas por el colectivo.