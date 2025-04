'Oscarín', tras salir en libertad: «No había un solo rasgo de que el 'viejo Leo' hubiera sido apuñalado»

Rafael Francés Oviedo Miércoles, 2 de abril 2025, 12:29 Compartir

Óscar Sánchez, 'Oscarín' se presentó ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo para recibir la notificación de su libertad provisional y las condiciones de la misma, es decir, se tendrá que presentar todos los lunes en sede judicial mientras dure la causa. A la vez, a la salida del juzgado, su abogado, Amaro Fernández Miranda, ha explicado esta mañana que pedirá «alguna diligencia de prueba más, a raíz de algunas testificadas últimas que se han practicado, queríamos también aclarar algún aspecto del informe forense».

Las nuevas periciales que demandará la defensa tienen que ver con la valoración psiquiátrica de que el fallecido tuviera ideas de autolesión, una vía que se ha abierto cuando según la decisión del juez, sobre la base del informe de Fiscalía, no se puede afirmar que Leónidas Laborde 'el viejo Leo' haya sido asesinado. Es decir, «queremos saber si nos puede aclarar sobre todo el tema de los intentos, o las ideas de autolisis que tenía el fallecido. Porque parece ser que tenía esas ideas», ha asegurado el abogado defensor. Y ha añadido: «Es una de las teorías que nosotros sostenemos desde un principio en base a los hechos que hay. Es decir, una persona que no tiene ni un solo rasgo en su ropa de que alguien lo hubiese apuñalado. No hay ni un solo rasgo, es decir, se tuvo que haber levantado la ropa para que pudiese darse la apuñalada. Y bueno, es lo que tenemos hasta la fecha. Son estas circunstancias. Es un aspecto muy, muy raro.

'Oscarín' salió ayer de la cárcel de Asturias después de tres meses al no poder probar la Fiscalía de manera indubitable su participación en la muerte de su cuidador, Leónidas Laborde, el 'viejo Leo', cuyo cadáver apareció el 20 de diciembre en la cocina del piso que ambos compartían en Fuente la Braña (La Corredoria) con una puñalada en el corazón.

La Audiencia Provincial, tras una recurso presentado por el abogado defensor y al que se unió la Fiscalía, concedió la libertad provisional para 'Oscarín'

Temas

Oviedo

Villabona