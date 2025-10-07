Oviedo aprueba las tasas para elaborar unos presupuestos «enfocados a atraer inversiones» en 2026

Nuevo paso de cara a la elaboración de los presupuestos municipales de 2026, que la concejala de Economía, Leticia González, avanzó que serán «rigurosos y ... enfocados a atraer inversiones» a Oviedo. Las Ordenanzas Fiscales, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales se aprobaron este martes de manera inicial, con los votos del PP y rechazando todas las enmiendas presentadas por la oposición. Mientras la popular defendió que abogaban en líneas generales por «una congelación porque queremos que la economía siga siendo competitiva», aunque ligeras modificaciones, la oposición lo cuestionó.

«Oviedo cuenta con uno de los modelos fiscales más bajos del país», sostuvo González, que criticó en numerosas ocasiones la gestión del Gobierno central, como la «subida de la tasa de basuras», y defendió la redistribución de los impuestos en Oviedo. «Esa ligera actualización nos ha permitido contar con esa transformación de la ciudad y seguir prestando servicios de calidad», indicó.

Desde el Grupo Municipal Socialista, Jorge García Monsalve, adelantó ya desde su primera intervención el voto contrario porque «estas ordenanzas lejos de responder a un proyecto serio, son una serie de ocurrencias que no responden a las necesidades y son tremendamente injustas», además de que «intentan tapar los agujeros de su mala gestión» con una «consolidación de la mayor subida en 40 años». Más allá de hablar de congelación, recordó que el «hachazo fiscal» se produjo en 2024 y continúa este año, sin «mejoras en los servicios, inversión o refuerzo en transporte, vivienda o cultura». Reprochó además que por «arrogancia política» no se han tenido en cuenta ninguna de sus enmiendas.

El portavoz de IU-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, indicó que «los impuestos son necesarios pero de lo que se trata de su distribución y tiene que ser progresivos y quien más tiene, debe de ser quien más paga». Ahora, argumentó, el Ayuntamiento está en «una zona templada» respecto a otros municipios pero «es una política fiscal injusta», poniendo como ejemplo el IBI y la necesidad de adoptar bonificaciones para solucionar el problema de la vivienda en Oviedo, entre ellas para fomentar la vivienda en alquiler o subvenciones para el inquilino. Precisamente en relación a este asunto fue una de las intervenciones del alcalde, que lo achacó a que el presidente del Gobierno no cumple su compromiso de construir 200.000 viviendas al año en España. Vox, que solicitó sin éxito una enmienda a la totalidad, criticó que el PP continúe «empeñado en la asfixia fiscal en lugar de eliminar el gasto superfluo». La edil no adscrita, Elena Figaredo, se ausentó de la sesión.

Previamente, como primer asunto, el Pleno municipal sacó adelante con los votos del PP y Vox una modificación presupuestaria mediante suplemento de crédito por valor de 26,28 millones de euros, lo que permite situar el endeudamiento de las arcas municipales por debajo del 12%, según explicó la concejala de Economía. Los grupos de la oposición, en cambio, criticaron que esta amortización está derivada del bajo nivel de ejecución de los prepuestos y por tanto, de mejoras de los servicios públicos. Algo que la popular contradijo: «Los ovetenses pueden comprobar todo lo que se ha hecho estos años». En 2024, indicó, se ejecutaron 42 millones de euros en inversiones, «el nivel más alto de los últimos años». Y este año, enumeró, se están haciendo o se han hecho obras como la reurbanización de la Ronda Sur, el Palacio de los Deportes, centros sociales integrados o la reforma del margen izquierdo del Bulevar de Santullano. «Oviedo está más vivo que nunca», concluyó la edil.

Alrededor de una veintena de vecinos de la zona este permanecieron entre el público durante la primera media hora de la sesión. Ataviados con camisetas y pañuelos de color verde, irrumpieron antes de abandonar el salón para clamar «un año de promesas incumplidas» y reclamaron con pancartas al concejal de Planeamiento Urbanístico, Nacho Cuesta, que cumplan sus promesas e impulse el corredor verde que atravesará el este de la ciudad anunciado hace ya un año. «Ni se han comprado terrenos a la Sareb, ni se han derribado casas en ruina, ni hay cesión anticipada de los terrenos; solo hay suciedad, degradación y olvido», expusieron.