El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La concejala de Economía, Leticia González, entre Nacho Cuesta y José Ramón Prado. Alex Piña

Oviedo aprueba las tasas para elaborar unos presupuestos «enfocados a atraer inversiones» en 2026

El PP defiende que «tenemos uno de los modelos fiscales más bajos del país» y rechaza todas las enmiendas de la oposición

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 7 de octubre 2025, 11:51

Comenta

Nuevo paso de cara a la elaboración de los presupuestos municipales de 2026, que la concejala de Economía, Leticia González, avanzó que serán «rigurosos y ... enfocados a atraer inversiones» a Oviedo. Las Ordenanzas Fiscales, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales se aprobaron este martes de manera inicial, con los votos del PP y rechazando todas las enmiendas presentadas por la oposición. Mientras la popular defendió que abogaban en líneas generales por «una congelación porque queremos que la economía siga siendo competitiva», aunque ligeras modificaciones, la oposición lo cuestionó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  2. 2 Grave accidente en Las Regueras: cuatro heridos al caer con su coche por un desnivel de 30 metros
  3. 3 El Sporting ultima el fichaje de Borja Jiménez para salir de la crisis y relanzarse
  4. 4 El Sporting de Gijón contacta con Borja Jiménez para sustituir a Garitano
  5. 5 Roban en un bar de Oviedo a punta de pistola la madrugada del pasado sábado
  6. 6 Detenido después de propinarle un puñetazo a un policía local en Avilés
  7. 7 La despedida de Garitano del Sporting de Gijón: «Que vaya todo bien y muchas gracias»
  8. 8 Estos son los rivales de los equipos asturianos en la Copa del Rey
  9. 9 Borja Jiménez ya es el nuevo entrenador del Sporting de Gijón
  10. 10

    Borja Jiménez, un entrenador «moderno y ambicioso», hecho a sí mismo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Oviedo aprueba las tasas para elaborar unos presupuestos «enfocados a atraer inversiones» en 2026

Oviedo aprueba las tasas para elaborar unos presupuestos «enfocados a atraer inversiones» en 2026