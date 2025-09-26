El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Jorge García Monsalve y Carlos Fernández Llaneza. S. N.

El PSOE de Oviedo pide más bonificaciones en las tasas para las familias más necesitadas o numerosas

Presenta 18 enmiendas al proyecto de ordenanzas, con cambios en la recogida de basuras y en los servicios de ayuda a domicilio

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Viernes, 26 de septiembre 2025, 20:02

El Grupo Municipal Socialista ha presentado dieciocho enmiendas al proyecto de Ordenanzas de Tributos, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales para el ejercicio de 2026 ... en Oviedo. Entre las más destacadas, deducciones para las familias numerosas en la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos, o cambios en la prestación de servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia domiciliaria, en el cementerio municipal o en el recibo del alcantarillado y vertido directo de aguas residuales.

