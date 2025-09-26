El PSOE de Oviedo pide más bonificaciones en las tasas para las familias más necesitadas o numerosas

El Grupo Municipal Socialista ha presentado dieciocho enmiendas al proyecto de Ordenanzas de Tributos, Precios Públicos y Prestaciones Patrimoniales para el ejercicio de 2026 ... en Oviedo. Entre las más destacadas, deducciones para las familias numerosas en la tasa por recogida, transporte y tratamiento de residuos urbanos, o cambios en la prestación de servicios de ayuda a domicilio y de teleasistencia domiciliaria, en el cementerio municipal o en el recibo del alcantarillado y vertido directo de aguas residuales.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Carlos Fernández Llaneza, y el concejal Jorge García Monsalve, explicaron en rueda de prensa que el objetivo es lograr un modelo «más justo» que apueste por una progresividad fiscal que favorezca a las familias con mayores necesidades y que permita continuar prestando los servicios municipales, basado en la redistribución y progresividad, para que «pague quien más tiene».

Fernández Llaneza apuntó además que es «matizable» cuando la concejala de Economía, Leticia González, «alardea» de una congelación fiscal teniendo en cuenta que «en los últimos dos años ha subido un 7,5% el IBI, un 12% el agua y un 80% la tasa de basuras».

«El proyecto de ordenanzas no responde a las necesidades reales de los vecinos de Oviedo ni al momento en que se encuentra la ciudad», secundó García Monsalve. Y lo argumentó en que supone una «presión fiscal creciente sobre las familias trabajadoras y los pequeños autónomos, mientras no exige el mismo esfuerzo a sectores con más capacidad económica».

El edil aclaró que sus enmiendas están encaminadas a introducir bonificaciones en tasas y precios públicos como la tasa de recogida de basuras o la prestación de servicios de teleasistencia. En cuanto a esta última, reclama que la ayuda de comida a domicilio sea un servicio «independiente» al de ayuda a domicilio general. Aclaró, además, que solo pueden enmendar aquellas ordenanzas que han sido modificadas por el gobierno local.