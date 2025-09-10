Oviedo ofrecerá ayuda y actividades a mayores en situación de soledad no deseada El Ayuntamiento, en colaboración con otras administraciones y entidades, presenta la campaña 'Oviedo a tu lado', con el teléfono 900100222 como primer paso

Susana Neira Oviedo Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:09 Comenta Compartir

Un fenómeno complejo, diverso y profundamente humano que en Asturias afecta a más de 31.600 personas. Así es la soledad no deseada, «la experiencia personal negativa en la que un individuo siente la necesidad de comunicarse con otros y percibe carencias en sus relaciones sociales, ya sea porque tienen menos relaciones o porque las que tienen no le aportan el apoyo emocional que desea». Un problema que quedó patente especialmente en la pandemia, pero que continúa, y que afecta especialmente a los mayores. Lo explica la concejala de Servicios Sociales de Oviedo, María Velasco, que ha presentado este miércoles el programa 'Oviedo a tu lado', que el Ayuntamiento de Oviedo pone en marcha en colaboración con Principado y numerosas instituciones, entre otras la Fundación Padre Ossó, Cáritas y la ONCE, por citar algunas.

Una iniciativa que nace «con el objetivo claro de promover y fortalecer las relaciones sociales de las personas mayores» y terminar con su aislamiento. Para ello, el Consistorio ha buscado la fórmula de dar «una respuesta comunitaria» para dar a las personas que se sienten en soledad «una vida activa, autónoma y plena». Para conseguirlo cuenta con la colaboración de varias concejalías y el programa se articulará en cinco ejes: el conocimiento, centrarse en la persona, un abordaje integral, el envejecimiento activo y la implicación social.

«A partir de estos cinco retos se han marcado cinco ejes de actuación, como son la prevención y la sensibilización, la detección, la intervención, la tecnología y el trabajo comunitario y colaborativo», indicó la concejala durante la presentación en el Salón de Plenos, que contó con la asistencia del alcalde, Alfredo Canteli, concejales de los grupos municipales y representantes de muchas de las entidades que han colaborado y están implicadas.

Treinta acciones que incluyen un estudio con la Fundación Padre Ossó para saber realmente cuántas personas se encuentran en esta situación en el municipio -lo resultados se harán públicos en dos semanas-, una página web «amigable y accesible» para centralizar todos los recursos disponibles y actividades, así como un teléfono gratuito de información y atención a mayores. Solo hay que marcar el 900100222 y al otro lado de la línea le atenderá un psicólogo. «La referencia va a ser este teléfono de atención, llama la persona interesada, se le dará el contacto del centro social más cercano y allí va a haber una animadoras, que le ayudarán para saber cuáles son sus necesidaes, inquietudes...», detalló Velasco. Y le ofrecerá actividades, desde grupos para ir a tomar un café hasta para dar un paseo. «Si la situación ya es de vulnerabilidad social, se deriva a las Unidades de Trabajo Social», indicó.

En la cartelería del programa 'Oviedo a tu lado' aparecen unos bancos municipales, que «simbolizan el encuentro y la conexión', con personas de diferentes edades conectadas. También con dos que »están observando sin participar, bien porque no saben o por que no pueden«. »El objetivo es invitar a esas personas, a tener puentes y generar vínculos«, animó Velasco.

La coordinadora de Cáritas Arciprestal en Oviedo, Belén Alfonso, destacó que detectan especialmente este problemas en personas mayores y residencias y que trabajan en un programa donde jóvenes de diferentes edades acompañan a estas personas uno o dos días a la semana. «Van uno o dos días y charlan, o participan en alguna actividad y eso es bueno para la persona», explicó. Este iniciativa municipal ampliará esos recursos: «ES una idea estupende y ayudará muchísimo, porque la soledad es un problema que muchas veces es silencioso. Este campaña va a romper muchas barreras y vamos a lograr ayudar a más gente, añadió Virgina Corredera, la jefa de Servicoios Sociales de la ONCE.