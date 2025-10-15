Oviedo impulsa nuevos clubes de lectura especializados en asturiano y en lenguas extranjeras

La Concejalía de Educación de Oviedo, a través de su área de Bibliotecas, ha presentado un pionero proyecto que busca revolucionar la oferta cultural y ... educativa de la ciudad. Liderado por Chelo Veiga, coordinadora de la Red Municipal de Bibliotecas, se trata del lanzamiento de nuevos clubes de lectura especializados en idiomas: francés, inglés, italiano y asturiano, además de la creación de clubes específicos para el público infantil y juvenil.

La concejala delegada de Educación, Lourdes García, lo ha calificado como «un proyecto novedoso e inédito que no habíamos hecho hasta ahora en el Ayuntamiento de Oviedo y que esperamos que sea el germen de algo que perdure en el tiempo». García explicó que la concejalía y el área de Bibliotecas habían detectado la necesidad de expandir el programa de Clubes de Lectura ya existente en Oviedo, que ha funcionado con éxito durante años bajo la dirección de Chelo Veiga, a quien describió como una «figura de referencia para todos los usuarios de nuestros templos de lectura municipal». El objetivo es «crear un espacio común para la lectura, el análisis y la puesta en común con personas afines en gustos y en inquietudes».

Este programa se alinea estratégicamente con la meta de que Oviedo sea Capital Europea de la Cultura en 2031, englobando objetivos clave como el fomento de la lectura y la escritura, el estímulo de la participación ciudadana en programas que promueven la socialización, el refuerzo en la práctica de idiomas y la promoción de hábitos saludables como el ejercicio de la memoria.

Los clubes de lectura en lenguas extranjeras y en asturiano darán comienzo a finales de octubre y se distribuirán en cuatro bibliotecas de diferentes barrios de la ciudad. Habrá un grupo para cada idioma: francés, inglés, italiano y asturiano. Los clubes de lectura infantiles, por su parte, se celebrarán en la Biblioteca de la Granja (Campo San Francisco) y en la Biblioteca Municipal de La Corredoria.

Nicanor Fernández, uno de los coordinadores del proyecto, subrayó la singularidad de la propuesta, afirmando que «nunca se ha hecho en Asturias». Explicó que la iniciativa no solo se centrará en la lectura de obras literarias significativas de cada idioma, sino que también abordará el contexto histórico y cultural en el que fueron escritas, la vida de sus autores y la cultura europea derivada de ellas. Como ejemplo, mencionó 'Madame Bovary', destacando su influencia directa en 'La Regenta', de Clarín.

Los clubes de lectura en lenguas extranjeras tendrán una periodicidad quincenal, con sesiones de dos horas (de 18 a 20 horas). El club de inglés se reunirá los miércoles en la biblioteca de Vallobín, y el de francés, también los miércoles, en la de Ventanielles, ambos a partir del 29 de octubre. Los jueves, en el mismo horario, se celebrará el club de italiano en la biblioteca Sara Suárez Solís y el de asturiano en la de La Granja, con inicio el día 30. Todos estos clubes estarán coordinados por «profesorado especializado en cada uno de los idiomas».

Por su parte, Chelo Veiga detalló que los clubes infantiles y juveniles estarán coordinados por Freddy Gonçalvez, especialista en literatura infantil. Estos clubes están dirigidos principalmente a adolescentes de entre 11 y 16 años. Se llevarán a cabo inicialmente en dos bibliotecas: la de La Corredoria, identificada como el barrio con mayor número de lectores potenciales en esa franja de edad, y la Biblioteca de La Granja, tradicionalmente enfocada en el público infantil y juvenil. La intención es expandirlos a más bibliotecas en el futuro. El club de La Corredoria comenzará el 23 de octubre, y el de La Granja, el 27 de octubre. Las sesiones serán mensuales y no solo se trabajará la lectura, sino también juegos, escritura e imaginación, con el fin de «captar este público que nos cuesta mucho ahora que venga a las bibliotecas». Las inscripciones ya están abiertas.