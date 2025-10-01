El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
El Premio Princesa de las Letras, Eduardo Mendoza. Kike Rincón

Eduardo Mendoza se reunirá con el público en Avilés y con los clubes de lectura en Oviedo

El Premio Princesa de las Letras estará en Asturias la semana previa a la entrega en el Teatro Campoamor

E. C.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 22:26

Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, mantendrá un encuentro con más de 150 clubes de lectura vinculados, principalmente, a bibliotecas públicas de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo el próximo 20 de octubre. 'Entre el desenfado y el saber' será el título del acto que se celebrará a las siete de la tarde.

Los miembros de estos clubes han leído, a lo largo de los últimos meses, diversas obras del galardonado, entre las que se encuentran 'La verdad sobre el caso Savolta', 'La ciudad de los prodigios', 'Riña de gatos', 'Sin noticias de Gurb', 'El misterio de la cripta embrujada', 'El laberinto de las aceitunas' y 'Tres enigmas para la Organización'. El acceso será con invitación para los miembros de los clubes de lectura participantes.

Mendoza mantendrá también un encuentro con el público, moderado por el librero Rafa Gutiérrez Testón, en el que se repasará su trayectoria literaria y la trascendencia de su primera novela, 'La verdad sobre el caso Savolta'. El encuentro, bajo el título 'Caso Mendoza', tendrá lugar el miércoles 22 de octubre, a las 19.30 horas, en el Niemeyer, en Avilés.

Habrá en la Semana de los Premios otros actos entorno al galardonado. Los extraterrestres de la célebre novela aterrizarán en Asturias durante los días 18 y 19 de octubre, cuando se desarrollará en Oviedo la actividad 'Proyecto Gurb. El juego alienígena', en la que, con un mapa y un cuaderno de bitácora como guías, los participantes deberán seguir las huellas del alienígena en distintos puntos de la ciudad para descubrir el paradero del compañero del protagonista de la novela de Mendoza.

Además, la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, acogerá sesiones de conciertos y una instalación concebidas para redescubrir la trayectoria literaria del premiado.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4

    España ordena detenerse a la patrullera que acompaña a la Flotilla de Gaza antes de llegar a aguas israelíes
  5. 5 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  6. 6 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  7. 7 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Los militares israelíes asaltan la flotilla que se dirigía a Gaza
  10. 10

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Eduardo Mendoza se reunirá con el público en Avilés y con los clubes de lectura en Oviedo

Eduardo Mendoza se reunirá con el público en Avilés y con los clubes de lectura en Oviedo