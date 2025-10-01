Eduardo Mendoza se reunirá con el público en Avilés y con los clubes de lectura en Oviedo El Premio Princesa de las Letras estará en Asturias la semana previa a la entrega en el Teatro Campoamor

Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2025, mantendrá un encuentro con más de 150 clubes de lectura vinculados, principalmente, a bibliotecas públicas de Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Navarra, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo el próximo 20 de octubre. 'Entre el desenfado y el saber' será el título del acto que se celebrará a las siete de la tarde.

Los miembros de estos clubes han leído, a lo largo de los últimos meses, diversas obras del galardonado, entre las que se encuentran 'La verdad sobre el caso Savolta', 'La ciudad de los prodigios', 'Riña de gatos', 'Sin noticias de Gurb', 'El misterio de la cripta embrujada', 'El laberinto de las aceitunas' y 'Tres enigmas para la Organización'. El acceso será con invitación para los miembros de los clubes de lectura participantes.

Mendoza mantendrá también un encuentro con el público, moderado por el librero Rafa Gutiérrez Testón, en el que se repasará su trayectoria literaria y la trascendencia de su primera novela, 'La verdad sobre el caso Savolta'. El encuentro, bajo el título 'Caso Mendoza', tendrá lugar el miércoles 22 de octubre, a las 19.30 horas, en el Niemeyer, en Avilés.

Habrá en la Semana de los Premios otros actos entorno al galardonado. Los extraterrestres de la célebre novela aterrizarán en Asturias durante los días 18 y 19 de octubre, cuando se desarrollará en Oviedo la actividad 'Proyecto Gurb. El juego alienígena', en la que, con un mapa y un cuaderno de bitácora como guías, los participantes deberán seguir las huellas del alienígena en distintos puntos de la ciudad para descubrir el paradero del compañero del protagonista de la novela de Mendoza.

Además, la Fábrica de Armas de La Vega, en Oviedo, acogerá sesiones de conciertos y una instalación concebidas para redescubrir la trayectoria literaria del premiado.