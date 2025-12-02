El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Entrada al palacete Miñor. Alex Piña

El Ayuntamiento de Oviedo da por hecho que la Fundación Gustavo Bueno permanecerá en el Miñor 50 años

La institución filosófica pasará a costear los consumos del palacete, donde desarrolla su actividad desde hace 27 años

A. A. / P. A.

Oviedo

Martes, 2 de diciembre 2025, 07:29

Comenta

El presidente de la Fundación Gustavo Bueno, Gustavo Bueno Sánchez, hijo del que fuera impulsor de la Escuela de Filosofía de Oviedo y ... primera espada del materialismo filosófico, mantuvo este lunes una reunión con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el concejal de Patrimonio, Mario Arias, para alcanzar una solución definitiva a la cesión de uso del antiguo palacete Miñor por la institución cultural, en el que llevan 27 años. Y ahí seguirán hasta completar el medio siglo previsto en tiempos de Gabino de Lorenzo, aunque el convenio no llegara a firmarse.

