El Ayuntamiento de Oviedo da por hecho que la Fundación Gustavo Bueno permanecerá en el Miñor 50 años
La institución filosófica pasará a costear los consumos del palacete, donde desarrolla su actividad desde hace 27 años
A. A. / P. A.
Oviedo
Martes, 2 de diciembre 2025, 07:29
El presidente de la Fundación Gustavo Bueno, Gustavo Bueno Sánchez, hijo del que fuera impulsor de la Escuela de Filosofía de Oviedo y ... primera espada del materialismo filosófico, mantuvo este lunes una reunión con el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y el concejal de Patrimonio, Mario Arias, para alcanzar una solución definitiva a la cesión de uso del antiguo palacete Miñor por la institución cultural, en el que llevan 27 años. Y ahí seguirán hasta completar el medio siglo previsto en tiempos de Gabino de Lorenzo, aunque el convenio no llegara a firmarse.
Bueno Sánchez, como ya anticipó a EL COMERCIO, tiene claro el rumbo a seguir: «Oviedo es nuestro sitio natural y aquí vamos a permanecer eternamente».
Así será, y en el palacete, hasta dentro de otros 23 años, porque, a pesar de la polémica surgida en los últimos días, el regidor dio por hecho que la Fundación Gustavo Bueno permanecerá en el Miñor los 50 años previstos y urge arreglar el alero de la parte trasera dañado hace unas semanas durante unas fuertes rachas de viento.
Solución
El Ayuntamiento, según se resolvió, procederá a adaptar la cesión del edificio a la normativa y la Fundación Gustavo Bueno procederá a hacerse cargo de los consumos mientras que la administración local se responsabilizará del mantenimiento del edificio, que está protegido. De forma inmediata se evaluará si el desprendimiento del alero es una obra menor o requiere de una intervención de mayores proporciones.
La reunión, en realidad, tuvo dos partes. Tras las instrucciones ordenadas por el alcalde Alfredo Canteli, el concejal Mario Arias junto a tres funcionarias evaluaron la mejor forma de ejecutar lo designado para poner en orden el uso de un palacete emblemático de Oviedo.
