¿Cuántas pernoctaciones necesitan los hoteles de Oviedo para superar el millón este año?

La meta del millón de pernoctaciones en los hoteles de Oviedo se ha convertido en la principal marca a batir por la Concejalía de ... Turismo del Ayuntamiento cada año. Así ocurrió, al menos, en 2023 y en 2024. En 2025; no obstante, la ciudad llega un tanto más justa a la fase final del ejercicio. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta de Ocupación Hotelera, la capital del Principado cifró 726.897 pernoctaciones entre enero y septiembre, es decir, un descenso del 8,6% respecto al mismo periodo del año pasado (795.041). Una realidad que, si bien da muestras de una normalización del flujo turístico tras los récords postpandemia y la explosión de Oviedo en el panorama vacacional nacional e internacional a lo largo de los últimos años, también revela que la competencia de los apartamentos turísticos le hace cada vez más mella al sector de la hotelería convencional. No en vano, en Oviedo hay 968 de estos pisos de vacaciones, lo que supone apenas un millar de plazas menos de las 5.267 que sumaron los hoteles en septiembre.

Eso quiere decir, entre otras cosas, que el número total de viajeros que han hecho noche en Oviedo es mucho mayor que el que refleja la Encuesta de Ocupación Hotelera y que el millón de pernoctaciones ya estaría sobradamente superado con casi total seguridad si se pudiesen poner sobre la mesa los datos de las Viviendas de Uso Turístico (VUT); sin embargo, no hay registros de estas y aún no se puede tener una perspectiva global del impacto del turismo en Oviedo –el gobierno local trabaja en la implantación de su propio observatorio y ese es uno de los objetivos–.

Con todo, el balance del concejal del ramo, Alfredo García Quintana, es positivo. En sus palabras, «los datos del INE confirman que Oviedo mantiene un buen comportamiento turístico en septiembre, con 50.821 viajeros y 98.647 pernoctaciones hoteleras». Desde el Ayuntamiento, continuó, «se valora positivamente esta estabilidad, especialmente teniendo en cuenta el incremento de la oferta y la ocupación en viviendas de uso turístico, que también canaliza parte de la demanda. Oviedo consolida así su posición como destino urbano y gastronómico de referencia en el norte de España».

Así, para alcanzar el millón en los hoteles este año, los meses de octubre, noviembre y diciembre deben ser especialmente buenos, pues faltan 273.103 pernoctaciones por registrar. Eso sí, al menos el presente mes sí ha estado funcionando con fuerza, ya que tanto la celebración de los Premios Princesa de Asturias como los diferentes congresos que ha acogido la ciudad han mantenido la hotelería con índices altos de ocupación.

Las cifras

En cifras, ese descenso de las pernoctaciones en el sector hotelero durante los primeros nueve meses del año se debe, por un lado, a la bajada de las de ciudadanos españoles de 614.035 a 558.340 (un 9,1% menos); por otro, las de visitantes extranjeros pasaron de 181.006 a 168.557 (la bajada es del 6,9%).

En ese sentido, fueron 369.739 los viajeros registrados por la hotelería en los primeros nueve meses de 2025. El descenso es del 10% respecto al mismo periodo de 2024, cuando la cifra ascendía a 410.872 visitantes, y esta reducción se ha visto reflejada tanto en el turismo nacional como en el internacional, aunque con matices: los viajeros españoles pasaron de 315.714 a 280.363 (una caída del 11,2%), mientras que los extranjeros disminuyeron de 95.158 a 89.376 (un 6% menos).