El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Unos turistas se fotografían con la escultura de Botero en la plaza de La Escandalera. Mario Rojas
Turismo en Oviedo

¿Cuántas pernoctaciones necesitan los hoteles de Oviedo para superar el millón este año?

La hotelería registra descensos del 8,6% en noches vendidas y del 10% en viajeros, pero el gobierno local sostiene que el sector se ha estabilizado tras años de expansión rápida y que los apartamientos turísticos están absorbiendo una parte importante de la demanda

A. Arce

Oviedo

Martes, 28 de octubre 2025, 07:47

Comenta

La meta del millón de pernoctaciones en los hoteles de Oviedo se ha convertido en la principal marca a batir por la Concejalía de ... Turismo del Ayuntamiento cada año. Así ocurrió, al menos, en 2023 y en 2024. En 2025; no obstante, la ciudad llega un tanto más justa a la fase final del ejercicio. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Encuesta de Ocupación Hotelera, la capital del Principado cifró 726.897 pernoctaciones entre enero y septiembre, es decir, un descenso del 8,6% respecto al mismo periodo del año pasado (795.041). Una realidad que, si bien da muestras de una normalización del flujo turístico tras los récords postpandemia y la explosión de Oviedo en el panorama vacacional nacional e internacional a lo largo de los últimos años, también revela que la competencia de los apartamentos turísticos le hace cada vez más mella al sector de la hotelería convencional. No en vano, en Oviedo hay 968 de estos pisos de vacaciones, lo que supone apenas un millar de plazas menos de las 5.267 que sumaron los hoteles en septiembre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2 Herido un policía en Gijón al salvarle la vida a un hombre que intentó lanzarse desde el Cerro
  3. 3 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»
  4. 4 Fallece en Oviedo la comerciante María Elvia Clemente, hermana de Fina, con sólo dos días de diferencia
  5. 5 Grave accidente laboral en una mina de Tormaleo: un joven de 20 años resulta herido tras volcar un dúmper
  6. 6 Asturias simulará este miércoles una catástrofe: así sonarán las sirenas de emergencia en 14 presas
  7. 7 Ratifican la condena del kamikaze ebrio de Ribera de Arriba, quien condujo «con un absoluto desprecio por la vida»
  8. 8 Unidad vecinal en Barredos para despedir a Cristino Prendes: «Ha sido una partida muy violenta»
  9. 9 Un hombre resulta herido en una pierna cuando trabajaba con una desbrozadora en un monte en Ibias
  10. 10 Llanes llora a Javier, de 52 años, fallecido al caer con su tractor por un desnivel: «Era de lo mejor»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Cuántas pernoctaciones necesitan los hoteles de Oviedo para superar el millón este año?

¿Cuántas pernoctaciones necesitan los hoteles de Oviedo para superar el millón este año?