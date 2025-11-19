El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Alfredo Canteli, Gaspar Llamazares, Enrique Escudero, Ovidio Zapico y Daniel Sánchez, director general de Vivienda. Juan Carlos Román
Relaciones políticas en Oviedo

«IU es un partido con el que se puede dialogar», afirma el alcalde de Oviedo

Alfredo Canteli alaba a la coalición de izquierdas y asegura que «este año están dando vueltas al presupuesto pero nos entendemos»

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 07:22

Comenta

La reunión de ayer en la Consejería de Vivienda también sirvió para que el alcalde Alfredo Canteli y los rectores de IU escenificaran el buen ... momento por el que pasan las relaciones políticas entre ambos y para dar un paso adelante en lo que ya es un secreto a voces: el pacto sobre los presupuestos municipales.

