«IU es un partido con el que se puede dialogar», afirma el alcalde de Oviedo

La reunión de ayer en la Consejería de Vivienda también sirvió para que el alcalde Alfredo Canteli y los rectores de IU escenificaran el buen ... momento por el que pasan las relaciones políticas entre ambos y para dar un paso adelante en lo que ya es un secreto a voces: el pacto sobre los presupuestos municipales.

«IU es un partido con el que se puede dialogar y a mí me gusta el diálogo y diálogo con quienes quieren entenderse conmigo cosa que no es el caso de otros partidos», argumentó Canteli mientras a su espalda Gaspar Llamazares, curtido en mil batallas políticas en Asturias y en Madrid sonreía en silencio.

Pero Canteli redundó en su idea del diálogo y ya se enfrentó directamente al asunto de futuro como es el fin del mandato (habrá elecciones municipales a mediados de 2027) y al presupuesto para 2026. «Nosotros (el PP), desde que llegamos, hemos estado abiertos al diálogo e IU lo ha hecho también hasta el punto de que el año pasado incluso apoyaron los presupuestos. Bueno, pidieron mucho, incluso demasiado, pero bueno...», afirmó el regidor mientras la sonrisa de Llamazares se iba ampliando. «Este año creo que están pensándolo, están dando vueltas, pero lo fundamental es que cuando hay que echarse adelante nos entendemos», zanjó Canteli.

El alcalde también alabó la actuación del consejero Ovidio Zapico que ha sabido dar solución a un problema como el de La Malatería y que también «da soluciones con más de 200 viviendas sociales para Oviedo».