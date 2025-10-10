Paniceres advierte que el proyecto de la UAX para el Calatrava puede perderse si no se autoriza este mes

El Consejo de Ministros aprobó el martes un decreto que endurece los requisitos para abrir universidades privadas en España. El texto entrará en vigor ... a finales de mes y fija condiciones como contar con un mínimo de 4.500 alumnos; ofrecer como mínimo diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas de doctorado; contar con un 10% de plazas de alojamiento y que el equipo directivo tenga experiencia en la gestión universitaria y dedicar un 5% a la investigación. A priori estas condiciones no serían de aplicación a centros adscritos como el que la Universidad Alfonso X (UAX) viene impulsando para llegar a Asturias. Concretamente el primer paso de su hoja de ruta pasa por aprovechar la galería sin uso del Calatrava de Oviedo e impartir en ella Medicina y Enfermería, además de la Academia MIR.

Las primeras son titulaciones que ya imparte la Universidad de Oviedo, pero con plazas limitadas, lo que provoca que jóvenes asturianos tengan que salir de la región si no alcanzan la nota de corte. Los 40.000 metros cuadrados de galería ahora sin uso permitirían además ofrecer mejores instalaciones a laAcademia MIR, que ahora usa el Seminario Metropolitano.

El plan estratégico de la UAX incluye a medio plazo seguir creciendo con titulaciones que hasta ahora no se dan en Asturias, como Veterinaria o Farmacia.

Esa es la propuesta formalizada y que desde el verano está a la espera del permiso del Principado. La tardanza en dar contestación empieza a poner en riesgo que la UAX abra el próximo curso, como ofreció, algo que está generando inquietud entre los agentes públicos y privados que han remado para lograr su desembarco en Oviedo.

En una entrevista concedida a EL COMERCIO el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, fue rotundo: «Estamos en el tiempo de descuento». ¿Por qué? Porque «los plazos ya corren, hay cosas que necesitan permisos y si la idea es abrir en el curso 2026/27, ya nos falta menos de un año; se necesita que este mes se resuelva el expediente y estamos muy preocupados porque se está retrasando y hay intentos de hacer alegaciones para bloquearlo hasta la aprobación del decreto nacional».

Paniceres fue más allá y aseguró que de no comenzar para 2026, el proyecto podría llegar a «decaer». Por ello, instó al presidente autonómico, Adrián Barbón, a «estar a la altura de las circunstancias» y a que aproveche «la oportunidad» que, a juicio del líder de la institución de derecho público, supone la llegada de la UAX a Oviedo. Un «proyecto fundamental», prosiguió Paniceres, «que revitalizará El Cristo», herido de muerte desde el traslado del HUCA a La Cadellada. Frente a ello la llegada de la privada supondría que «3.000 personas se irían a vivir allí y eso resucitaría el barrio».

El presidente de la Cámara confió en que la entrada en vigor del nuevo decreto no afecte a los planes de la UAX, aunque sí mostró su preocupación de que se produzca «algún intento torticero de interpretar alguna cuestión» y dejó claro que sería necesario aprobarlo antes, a lo largo de este mes, para evitar posibles dilaciones. «El rector (Ignacio Villaverde) ha estado retrasando hacer alegaciones para que entrara en vigor el nuevo decreto», señaló. Además, comentó que, en lo que toca a la UAX, «ya se ha aportado toda la documentación, están muy ilusionados; el Ayuntamiento ha hecho sus deberes –Canteli capitaneó las conversaciones– y también la Agencia Sekuens y la Consejería de Ciencia han contribuido».

Destacó como muy positivo para Oviedo y Asturias tanto el tirón que pueden tener estas nuevas titulaciones para atraer a alumnos de fuera de la región («que consuman y vivan aquí») como para que algunos estudiantes asturianos no tengan que ir a cursar sus estudios fuera de la comunidad. «Sé de lo que hablo, mis dos hijas tuvieron que irse fuera a estudiar Medicina, a universidad públicas, pero eso también es un gasto para las familias asturianas». «No sé qué beneficio tiene para Asturias que sus jóvenes se tenga que ir a estudiar fuera por falta de plazas aquí».

Paniceres destacó que la UAX atrae alumnos internacionales y, recordó que «el 80% de alumnos de MIR son de fuera de Asturias: Están aquí un año; viven en Asturias y gastan en Asturias». A su juicio defender estos centros «no es ir contra la universidad pública, sino contar con un formato complementario» y «compatible».

Sobre el traslado de la Academia MIR al Calatrava, Paniceres propuso que «todos los chavales que se preparan el curso deberían hacer tours por los hospitales» con el objetivo de que muchos de ellos se queden a desempeñar su carrera profesional en la región. «Tenemos de qué presumir en el ámbito sanitario y cosas muy potentes como el Instituto Oftalmológico Fernández Vega», sentenció.

Escuela de Minas

También se pronunció sobre el plan de la Institución Académica para concentrar servicios administrativos centrales, ahora repartidos por varias sedes de Oviedo, en la antigua Escuela de Minas. En sus palabras, «yo ya no estoy en el Consejo Social, pero en aquel momento mi posición sobre el traslado fue abstenerme». Eso sí, el planteamiento que asumía entonces la universidad era utilizar Minas para liberar una de las facultades de Llamaquique y dejar espacio a los juzgados. «Si hubiera sabido que era para un centro administrativo, hubiera votado en contra».

«El Cristo necesita un plan urbanístico para ser viable»

El relanzamiento del centro comercial del Calatrava con usos universitarios puede ser clave para el futuro florecer de El Cristo; sin embargo, la fundamental tiene que ver con los terrenos del HUCA. Sobre la mesa, los planes del Principado y la Universidad para transformar una parte en el Campus B del barrio y plazos que hablan, como mínimo, de 2030. Según Paniceres, esto «no es hablar en serio»; lo que defiende es un replanteamiento urbanístico profundo. «El Cristo necesita un plan para ser viable», aseguró.

«Necesitamos hacer un replanteamiento urbanístico realmente; de qué manera vamos a buscar aprovechamientos para poder pagar, reconstruir todo aquello...». De lo contrario, asumió, «la economía que tenemos no nos va a permitir a corto plazo poder invertir el dinero que se necesitaría para reconstruir el Hospital, trasladar las facultades y, por supuesto, liberar el espacio de Llamaquique para la ciudad justicia». La unificación de sedes «es otro de esos temas de los que hablamos legislatura tras legislatura y algunos creemos que ya toca tomar alguna decisión».

Para ese nuevo diseño el presidente de la Cámara recalcó la necesidad de colaboración de las tres administraciones, dejó claro que la Tesorería General de la Seguridad Social –propietaria mayoritaria del complejo– «tiene mucho que ver aquí» e invitó a Ayuntamiento y Principado a «sentarse a buscar de qué manera relanzar ese gran proyecto». Un proyecto «millonario» que es necesario «repensar», concluyó Paniceres, para no volver a repetir los errores del pasado.