Una vista del estado interior de las instalaciones de la galería del Calatrava durante una visita del Ayuntamiento el año pasado. Alex Piña

Paniceres advierte que el proyecto de la UAX para el Calatrava puede perderse si no se autoriza este mes

El presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo insta al Principado a «estar a la altura» y defiende que la universidad privada Alfonso X «resucitaría El Cristo»

Alberto Arce
Ramón Muñiz

Alberto Arce y Ramón Muñiz

Oviedo | Gijón

Viernes, 10 de octubre 2025, 22:54

El Consejo de Ministros aprobó el martes un decreto que endurece los requisitos para abrir universidades privadas en España. El texto entrará en vigor ... a finales de mes y fija condiciones como contar con un mínimo de 4.500 alumnos; ofrecer como mínimo diez títulos oficiales de grado, seis de máster y tres programas de doctorado; contar con un 10% de plazas de alojamiento y que el equipo directivo tenga experiencia en la gestión universitaria y dedicar un 5% a la investigación. A priori estas condiciones no serían de aplicación a centros adscritos como el que la Universidad Alfonso X (UAX) viene impulsando para llegar a Asturias. Concretamente el primer paso de su hoja de ruta pasa por aprovechar la galería sin uso del Calatrava de Oviedo e impartir en ella Medicina y Enfermería, además de la Academia MIR.

